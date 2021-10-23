Убийство полицейского в Чернигове: двух патрульных подозревают в оставлении в опасности
Двум патрульным полицейским Чернигова сообщено о подозрении в заведомом оставлении без помощи других полицейских в ночь на 2 октября, один из которых впоследствии скончался.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "По данным следствия, полицейские управления патрульной полиции в Черниговской области в ночь на 2 октября 2021 года во время патрулирования ул. Независимости в г. Чернигове обнаружили группу людей, у которых был конфликт с двумя мужчинами – полицейскими, которые на тот момент находились в отпуске.
Однако правоохранители не прекратили выявленного правонарушения, а покинули место происшествия, оставив без помощи двух полицейских, которые, учитывая количество нападающих, находились в угрожающем для жизни состоянии. После этого избиение потерпевших продолжилось, в результате чего один из них скончался на месте происшествия, а другой попал в больницу".
Детали: Под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры двум сотрудникам управления патрульной полиции в Черниговской области сообщено о подозрении в заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии, повлекшем его смерть (ч. 3 ст. 135 УК Украины).
Предыстория:
- В ночь на 2 октября вследствие инцидента в одном из супермаркетов в Чернигове погиб полицейский, еще один был госпитализирован.
- 3 октября четырем задержанным, среди которых трое несовершеннолетних, сообщили о подозрении в умышленном убийстве полицейского.
- 4 октября суд взял под стражу пятерых подозреваемых в резонансном убийстве полицейского в Чернигове.