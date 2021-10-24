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Місія ОБСЄ повідомила деталі блокування її роботи в Донецьку

Неділя, 24 жовтня 2021, 05:45
Місія ОБСЄ повідомила деталі блокування її роботи в Донецьку
фото з відкритих джерел

Місія ОБСЄ опублікувала звіт, в якому повідомила деталі блокування її роботи окупантами в Донецьку.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Дослівно: "Місія продовжувала фіксувати масове зібрання перед готелем, у якому проживають члени СММ у центральній частині непідконтрольного урядові Донецька. 22 жовтня патрулі з готелю не виїжджали та не приїжджали до нього.

Упродовж звітного періоду навколо готелю, за спостереженнями Місії, тривало масове зібрання за участі приблизно 30 осіб (переважно чоловіків 30–39 років) протягом ночі проти 22 жовтня та до 250 осіб (чоловіків та жінок різного віку) упродовж дня 22 жовтня.

Ввечері 21 та вночі 22 жовтня, за спостереженнями СММ, до 20 чоловіків (віком 20–29 і 30–39 років) регулярно чергували навколо готелю і щонайменше двоє повсякчас стояли на східному та західному під’їздах до готелю".

"Вдень  22 жовтня  команда  СММ  бачила,  як  деякі  протестувальники час від часу збиралися перед готелем, співали пісень, виступали з промовами та тримали плакати з критикою діяльності Місії, а також програвали гучну музику через акустичну систему і дивилися фільми на переносному екрані".

Деталі: Вранці 22 жовтня 3 члени СММ вийшли з готелю для проведення перевірки автомобілів на парковці готелю.

9 протестувальників у цивільному одязі спостерігали за проведенням членами Місії перевірки автомобілів після того, як один із них повідомив спостерігачам про те, що вони спостерігатимуть за тим, як СММ проводитиме техобслуговування.

Крім того, 6 із них фіксували на мобільні пристрої  процес технічного обслуговування, здійснюваний  СММ. Після перевірки автомобілів члени СММ повернулися до готелю.

У декількох випадках упродовж звітного періоду спостерігачі  бачили, як члени збройних формувань на автомобілях з написом "поліція" блокували східний і західний під’їзди до готелю, а також зафіксували 2 чоловіків в одязі військового типу навколо готелю.

Увечері 23 жовтня  спостерігачі бачили, як так званий "мер" Донецька виступав перед учасниками масового зібрання навпроти готелю, після чого, за спостереженнями СММ, люди мирно розійшлися.

Спостерігачі також відзначили, що деякі учасники зібрання почали розбирати намети, встановлені перед готелем.

Передісторія:

  • 13 жовтня поблизу лінії зіткнення українські військовослужбовці затримали бойовика Андрія Косяка, який займався розвідкою українських військових позицій під виглядом роботи з розмінування прифронтових ділянок. На його мобільному знайшли відео участі в обстрілі позицій українських військових.
  • 17 жовтня Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ призупинила роботу в окупованому Донецьку з міркувань безпеки. Це рішення пов'язане з проведенням 15-16 жовтня мітингу прихильників так званої "ДНР" в Донецьку біля входу в готель Park Inn, у якому розташований офіс ОБСЄ.

Українська правда

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Теми: ОБСЄДонецьк
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