Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Місія ОБСЄ повідомила деталі блокування її роботи в Донецьку

Неділя, 24 жовтня 2021, 05:45
фото з відкритих джерел

Місія ОБСЄ опублікувала звіт, в якому повідомила деталі блокування її роботи окупантами в Донецьку.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Дослівно: "Місія продовжувала фіксувати масове зібрання перед готелем, у якому проживають члени СММ у центральній частині непідконтрольного урядові Донецька. 22 жовтня патрулі з готелю не виїжджали та не приїжджали до нього.

Упродовж звітного періоду навколо готелю, за спостереженнями Місії, тривало масове зібрання за участі приблизно 30 осіб (переважно чоловіків 30–39 років) протягом ночі проти 22 жовтня та до 250 осіб (чоловіків та жінок різного віку) упродовж дня 22 жовтня.

Ввечері 21 та вночі 22 жовтня, за спостереженнями СММ, до 20 чоловіків (віком 20–29 і 30–39 років) регулярно чергували навколо готелю і щонайменше двоє повсякчас стояли на східному та західному під’їздах до готелю".

"Вдень  22 жовтня  команда  СММ  бачила,  як  деякі  протестувальники час від часу збиралися перед готелем, співали пісень, виступали з промовами та тримали плакати з критикою діяльності Місії, а також програвали гучну музику через акустичну систему і дивилися фільми на переносному екрані".

Деталі: Вранці 22 жовтня 3 члени СММ вийшли з готелю для проведення перевірки автомобілів на парковці готелю.

9 протестувальників у цивільному одязі спостерігали за проведенням членами Місії перевірки автомобілів після того, як один із них повідомив спостерігачам про те, що вони спостерігатимуть за тим, як СММ проводитиме техобслуговування.

Крім того, 6 із них фіксували на мобільні пристрої  процес технічного обслуговування, здійснюваний  СММ. Після перевірки автомобілів члени СММ повернулися до готелю.

У декількох випадках упродовж звітного періоду спостерігачі  бачили, як члени збройних формувань на автомобілях з написом "поліція" блокували східний і західний під’їзди до готелю, а також зафіксували 2 чоловіків в одязі військового типу навколо готелю.

Увечері 23 жовтня  спостерігачі бачили, як так званий "мер" Донецька виступав перед учасниками масового зібрання навпроти готелю, після чого, за спостереженнями СММ, люди мирно розійшлися.

Спостерігачі також відзначили, що деякі учасники зібрання почали розбирати намети, встановлені перед готелем.

Передісторія:

  • 13 жовтня поблизу лінії зіткнення українські військовослужбовці затримали бойовика Андрія Косяка, який займався розвідкою українських військових позицій під виглядом роботи з розмінування прифронтових ділянок. На його мобільному знайшли відео участі в обстрілі позицій українських військових.
  • 17 жовтня Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ призупинила роботу в окупованому Донецьку з міркувань безпеки. Це рішення пов'язане з проведенням 15-16 жовтня мітингу прихильників так званої "ДНР" в Донецьку біля входу в готель Park Inn, у якому розташований офіс ОБСЄ.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонецьк


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: ЗМІ про витік інформації з РНБО, "червоні" зони

ООН: Концентрація парникових газів досягла рекордного рівня

За підроблені covid-сертифікати вже відкрили 800 кримінальних справ

Маліновський повернувся у збірну на вирішальний матч відбору до ЧС-22

Молдова вперше за 30 років купила газ не у Росії

Від -6° до +18°: синоптики показали погоду до кінця місяця

Усі новини...
ОБСЄ
Окупанти вирішили зняти блокаду штаб-квартири ОБСЄ через коронавірус – ЗМІ
Бойовики послабили блокаду місії ОБСЄ у Донецьку
Представниця ОБСЄ засудила блокування окупантами роботи місії
Останні новини
08:32
7 мільйонів українців повністю щепилися проти Covid
08:24
Україна б'є власний максимум летальних випадків від Covid: за добу 734 смерті
08:00
Головні новини понеділка і ночі: ЗМІ про витік інформації з РНБО, "червоні" зони
07:35
На Донбасі підірвався військовий
06:57
COVID у світі: Понад 300 тисяч нових хворих, найбільше в США та РФ
05:55
Ляшко: Україна почала купувати кисень в Польщі
05:30
В ТЦ в США сталася стрілянина, двоє загиблих
04:33
Єгипет вперше за роки скасовує надзвичайний стан
03:32
ООН: Концентрація парникових газів досягла рекордного рівня
02:31
У Китаї почнуть вакцинувати від COVID-19 дітей від 3 років
Усі новини...