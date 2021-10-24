Миссия ОБСЕ сообщила детали блокировки ее работы в Донецке

Миссия ОБСЕ опубликовала отчет, в котором сообщила детали блокирования ее работы оккупантами в Донецке.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Дословно: "Миссия продолжала фиксировать массовое собрание перед отелем, в котором проживают члены СММ в центральной части неподконтрольного правительству Донецка. 22 октября патрули из отеля не выезжали и не приезжали к нему.

В течение отчетного периода вокруг отеля, по наблюдениям Миссии, продолжалось массовое собрание с участием примерно 30 человек (преимущественно мужчин 30-39 лет) в течение ночи на 22 октября и до 250 человек (мужчин и женщин разного возраста) в течение дня 22 октября.

Вечером 21 и ночью 22 октября, по наблюдениям СММ, до 20 мужчин (в возрасте 20-29 и 30-39 лет) регулярно дежурили вокруг отеля и по меньшей мере двое постоянно стояли на восточном и западном подъездах к гостинице ".

"Днем 22 октября команда СММ видела, как некоторые протестующие время от времени собирались перед отелем, пели песни, выступали с речами и держали плакаты с критикой деятельности Миссии, а также проигрывали громкую музыку через акустическую систему и смотрели фильмы на переносном экране".

Детали: Утром 22 октября 3 члена СММ вышли из отеля для проведения проверки автомобилей на парковке отеля.

9 протестующих в штатском наблюдали за проведением членами Миссии проверки автомобилей после того, как один из них сообщил наблюдателям о том, что они будут наблюдать за тем, как СММ проводить техобслуживание.

Кроме того, 6 из них фиксировали на мобильные устройства процесс технического обслуживания, осуществляемый СММ. После проверки автомобилей члены СММ вернулись в гостиницу.

В нескольких случаях в течение отчетного периода наблюдатели видели, как члены вооруженных формирований на автомобилях с надписью "полиция" блокировали восточный и западный подъезды к гостинице, а также зафиксировали 2 мужчин в одежде военного типа вокруг отеля.

Вечером 23 октября наблюдатели видели, как так называемый "мэр" Донецка выступал перед участниками массового сбора напротив отеля, после чего, по наблюдениям СММ, люди мирно разошлись.

Наблюдатели также отметили, что некоторые участники собрания начали разбирать палатки, установленные перед отелем.

Предыстория: