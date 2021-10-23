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Окупанти вирішили зняти блокаду штаб-квартири ОБСЄ через коронавірус – ЗМІ

Субота, 23 жовтня 2021, 22:37
GETTYIMAGES

В окупованому Донецьку вирішили згорнути безстрокову акцію під готелем Park Inn, де розташована штаб-квартира ОБСЄ.

Джерело: "Новини Донбасу" з посиланням на підконтрольні окупантам телеграм-канали

Деталі: До мітингувальників звернувся глава "адміністрації" Донецька при угрупованні "ДНР" Олексій Кулемзін. Він прибув у суботу ввечері до наметового містечка і свій заклик, перш за все, пояснив ситуацією з коронавірусом.

"У Російській Федерації вживаються нові заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу, і РФ іде на карантин. У нас ситуація схожа. Сьогодні главою ДНР Денисом Пушиліним підписаний указ про ті заходи, яких необхідно вжити для запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Люди хворіють, хворіють важко, лікарні переповнені", - сказав Кулемзін.

Він запропонував перенести проведену акцію в соцмережі.

"Тим більше, що вам вдалося досягти результату: місія ОБСЄ почала взаємодіяти з нами, почала проводити спільні заходи, і подальшою долею нашого товариша Андрія Косяка будуть займатися МЗС Російської Федерації і Донецької народної республіки, тому я пропоную згорнути цей наметовий табір і продовжити акцію в соціальних мережах", - заявив Кулемзін.

Передісторія:

  • 13 жовтня поблизу лінії зіткнення українські військовослужбовці затримали бойовика Андрія Косяка, який займався розвідкою українських військових позицій під виглядом роботи з розмінування прифронтових ділянок. На його мобільному знайшли відео участі в обстрілі позицій українських військових.
  • 17 жовтня Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ призупинила роботу в окупованому Донецьку з міркувань безпеки. Це рішення пов'язане з проведенням 15-16 жовтня мітингу прихильників так званої "ДНР" в Донецьку біля входу в готель Park Inn, у якому розташований офіс ОБСЄ.

Теми: ДонецькОБСЄДНР


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