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Україна розраховує на приєднання ООН до Кримської платформи

Неділя, 24 жовтня 2021, 13:57
ООН, фото getty images

Україна підтвердила відданість засадам сучасного світоустрою, закладеним у положеннях Статуту ООН, яка зазначає відзначає 76-ту річницю заснування, і розраховує на приєднання Генасамблеї до "Кримської платформі".

Джерело: повідомлення Міністерства закордонних справ України

Дослівно: "Враховуючи роль ООН у питаннях деокупації Криму, зокрема у контексті ухвалених Генеральною Асамблеєю ООН резолюцій щодо територіальної цілісності України, проблеми мілітаризації Криму та щодо захисту прав людини в Криму, Україна сподівається на приєднання ООН до Кримської платформи".

Деталі: У відомстві зазначили, що розраховують на більш активний і конструктивний підхід з боку керівництва ООН до питань протидії триваючій військовій агресії Росії проти України.

У МЗС підкреслили, що важливим завданням залишається втілення зусиль з реформування і вдосконалення ООН, її зміцнення та адаптація до вимог сучасності.

Дослівно: "Продовжимо проводити цілеспрямовану політику протидії зухвалим спробам окремих держав підірвати закріплений Статутом ООН світовий порядок, нав’язати міжнародному співтовариству логіку агресії і реваншизму, переписати світову історію".

Нагадаємо:

Знати більше: Шлях до деокупації. Текст рішення, яке ухвалив саміт Кримської платформи

Українська правда
Теми: Кримська платформаООНМЗСРосія


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