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Украина рассчитывает на присоединение ООН к Крымской платформе

Воскресенье, 24 октября 2021, 13:57
Украина рассчитывает на присоединение ООН к Крымской платформе
ООН, фото getty images

Украина подтвердила приверженность принципам современного мироустройства, заложенным в положениях Устава Генеральной Ассамблеи ООН, которая отмечает 76-ю годовщину основания, и рассчитывает на присоединение Генассамблеи к "Крымской платформе".

Источник: сообщение Министерства иностранных дел Украины

Дословно: "Учитывая роль ООН в вопросах деоккупации Крыма, в частности в контексте принятых Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о территориальной целостности Украины, проблемы милитаризации Крыма и по защите прав человека в Крыму, Украина надеется на присоединение ООН к Крымской платформе".

Детали: В ведомстве отметили, что рассчитывают на более активный и конструктивный подход со стороны руководства ООН к вопросам противодействия продолжающейся военной агрессии России против Украины.

В МИД подчеркнули, что важной задачей остается воплощение усилий по реформированию и совершенствованию ООН, ее укреплению и адаптации к требованиям современности.

Дословно: "Продолжим проводить целенаправленную политику противодействия дерзким попыткам отдельных государств подорвать закрепленный Уставом ООН мировой порядок, навязать международному сообществу логику агрессии и реваншизма, переписать мировую историю".

Напомним:

  • В сентябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил ООН в защите интересов "отдельных государств", которые нарушают международное право, из-за неучастия представителей организации в саммите Крымской платформы.
  • Глава МИД РФ Сергеем Лавров назвал Крымскую платформу "русофобской акцией".

Знать больше: Путь к деоккупации. Текст решения, которое принял саммит Крымской платформы

Украинская правда

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Темы: Крымская платформаООНМИДРосcия
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