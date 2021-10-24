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У Саакашвілі заявили, що його хочуть вбити в тюремній лікарні, прем'єр відреагував

Неділя, 24 жовтня 2021, 16:47
У Саакашвілі заявили, що його хочуть вбити в тюремній лікарні, прем'єр відреагував
фото з Facebook Саакашвілі

Адвокат експрезидента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі Ніка Гварамія стверджує, що в тюремній лікарні планується імітувати бунт з метою ліквідації Саакашвілі.

Джерело: Гварамія на брифінгу, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, повідомляє Новини-Грузія

Пряма мова Гварамії: "Переведення в тюремну лікарню буде пов'язане з проблемами безпеки і, за нашою інформацією, ці проблеми будуть імітовані нинішньою владою країни. Буде т.зв. імітований бунт, який закінчиться ліквідацією Міхеїла Саакашвілі".

Деталі: Адвокати вимагають, щоб влада Грузії в найближчі години вирішила питання госпіталізації експрезидента в багатопрофільну клініку, де зможуть забезпечити безпеку Саакашвілі і подбати про його здоров'я з урахуванням усіх потреб.

В свою чергу, прем'єрміністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав "черговою брудною провокацією" заяви про плановану ліквідацію Саакашвілі в тюремній лікарні, пов'язавши їх із наближенням другого туру муніципальних виборів.

Пряма мова Гарібашвілі: "Це почерк Саакашвілі і чергова брудна провокація... Ми добре розуміємо причину, з якої вони сіють паніку, на нас чекає напружений тиждень, і ми почуємо від них багато брифінгів, що містять абсурдну паніку. Я хочу закликати населення до спокою, спокійно вислуховувати ці нісенітниці. Звичайно, це абсолютно безпідставно".

Більше деталей: Він додав, що "Грузинська мрія" не здатна на "таку жахливу провокацію", на відміну від партії Саакашвілі, "Єдиного національного руху".

Прем'єр вірить, що Саакашвілі доручив домогтися його госпіталізації під приводом погіршення стану здоров'я, сподіваючись на те, що прихильникам вдасться його звільнити, коли він перебуватиме в приватній клініці.

Гарібашвілі виключив, що Саакашвілі переведуть у клініку цивільного сектору. За його словами, абсолютно всіх голодуючих в'язнів у разі необхідності госпіталізують до тюремного госпіталю, і експрезидент "не є привілейованим".

Що передувало: Саакашвілі продовжує голодування в Руставський в'язниці уже 24-й день. Через погіршення стану 22 жовтня йому знадобилося провести переливання крові.

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Передісторія:

  • 28 червня 2018 року Міхеіла Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії, його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі в 2005 році. Судили Саакашвілі на тлі його закликів "розвалити" чинний на той момент уряд Бідзіна Іванішвілі.
  • У жовтні того ж року Саакашвілі звинуватили в підготовці замаху на бізнесмена в Грузії. 1 жовтня 2021 року Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії. Його затримали в Тбілісі, Саакашвілі оголосив голодування, але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.
  • Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна на всіх рівнях буде піднімати питання про повернення Саакашвілі.
  • Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що ексрезидент Міхеїл Саакашвілі проведе у в'язниці мінімум 6 років і Україні його не збираються передавати.

Теми: СаакашвіліГрузія
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