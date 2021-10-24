У Саакашвілі заявили, що його хочуть вбити в тюремній лікарні, прем'єр відреагував

Адвокат експрезидента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі Ніка Гварамія стверджує, що в тюремній лікарні планується імітувати бунт з метою ліквідації Саакашвілі.

Джерело: Гварамія на брифінгу, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, повідомляє Новини-Грузія

Пряма мова Гварамії: "Переведення в тюремну лікарню буде пов'язане з проблемами безпеки і, за нашою інформацією, ці проблеми будуть імітовані нинішньою владою країни. Буде т.зв. імітований бунт, який закінчиться ліквідацією Міхеїла Саакашвілі".

Деталі: Адвокати вимагають, щоб влада Грузії в найближчі години вирішила питання госпіталізації експрезидента в багатопрофільну клініку, де зможуть забезпечити безпеку Саакашвілі і подбати про його здоров'я з урахуванням усіх потреб.

В свою чергу, прем'єрміністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав "черговою брудною провокацією" заяви про плановану ліквідацію Саакашвілі в тюремній лікарні, пов'язавши їх із наближенням другого туру муніципальних виборів.

Пряма мова Гарібашвілі: "Це почерк Саакашвілі і чергова брудна провокація... Ми добре розуміємо причину, з якої вони сіють паніку, на нас чекає напружений тиждень, і ми почуємо від них багато брифінгів, що містять абсурдну паніку. Я хочу закликати населення до спокою, спокійно вислуховувати ці нісенітниці. Звичайно, це абсолютно безпідставно".

Більше деталей: Він додав, що "Грузинська мрія" не здатна на "таку жахливу провокацію", на відміну від партії Саакашвілі, "Єдиного національного руху".

Прем'єр вірить, що Саакашвілі доручив домогтися його госпіталізації під приводом погіршення стану здоров'я, сподіваючись на те, що прихильникам вдасться його звільнити, коли він перебуватиме в приватній клініці.

Гарібашвілі виключив, що Саакашвілі переведуть у клініку цивільного сектору. За його словами, абсолютно всіх голодуючих в'язнів у разі необхідності госпіталізують до тюремного госпіталю, і експрезидент "не є привілейованим".

Що передувало: Саакашвілі продовжує голодування в Руставський в'язниці уже 24-й день. Через погіршення стану 22 жовтня йому знадобилося провести переливання крові.

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