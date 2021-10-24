У Саакашвили заявили, что его хотят убить в тюремной больнице, премьер отреагировал

Адвокат экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили Ника Гварамия утверждает, что в тюремной больнице планируется имитировать бунт с целью ликвидации Саакашвили.

Источник: Гварамия на брифинге, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщают "Новости-Грузия"

Прямая речь Гварамии: "Перевод в тюремную больницу будет сопряжен с проблемами безопасности и, по нашей информации, эти проблемы будут имитированы нынешними властями страны. Будет т.н. имитированный бунт, который закончится ликвидацией Михаила Саакашвили".

Детали: Адвокаты требуют, чтобы власти Грузии в ближайшие часы решили вопрос госпитализации экс-президента в многопрофильную клинику, где смогут обеспечить безопасность Саакашвили и позаботиться о его здоровье с учетом всех нужд.

В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал "очередной грязной провокацией" заявления о планируемой ликвидации Саакашвили в тюремной больнице, связав их с приближением второго тура муниципальных выборов.

Прямая речь Гарибашвили: "Это почерк Саакашвили и очередная грязная провокация… Мы хорошо понимаем причину, по которой они сеют панику, нас ждет напряженная неделя, и мы услышим от них много брифингов, содержащих абсурдную панику. Я хочу призвать население к спокойствию, спокойно выслушивать эти бредни. Конечно, это абсолютно безосновательно".

Больше деталей: Он добавил, что "Грузинская мечта" не способна на "такую ужасную провокацию" в отличие от партии Саакашвили, "Единого национального движения".

Премьер верит, что Саакашвили поручил добиться его госпитализации под предлогом ухудшения состояния здоровья, надеясь на то, что сторонникам удастся его освободить, когда он будет находиться в частной клинике.

Гарибашвили исключил, что Саакашвили переведут в клинику гражданского сектора. По его словам, абсолютно всех голодающих заключенных в случае необходимости госпитализируют в тюремный госпиталь, и экс-президент "не является привилегированным".

Что предшествовало: Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме уже 24-й день. Из-за ухудшения состояния 22 октября ему потребовалось провести переливание крови.

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