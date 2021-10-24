У Києві за добу від COVID померли 27 хворих

У Києві за добу 23 жовтня виявили 998 випадків коронавірусу, померло 27 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано за добу 145 хворих на коронавірус і 327 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали 322 особи.

Серед нових хворих – 557 жінок віком від 18 до 100 років, 350 чоловіків віком від 18 до 87 років, 50 дівчаток від 2 місяців до 17 років і 41 хлопчик від 1 місяця до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (191), Деснянському (141) та в Дніпровському (138) районах.

З початку пандемії у Києві виявили 251 240 випадків коронавірусу, померло 5873 хворих, одужало 226 388 осіб.

Що передувало: За добу 22 жовтня у Києві виявили 1221 випадок коронавірусу, померло 22 хворих.

За добу 21 жовтня у Києві зафіксували 1323 нових випадки COVID і 44 смерті від вірусу – це найвищі цифри з кінця квітня.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП