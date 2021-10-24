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В Киеве за сутки от COVID умерли 27 больных

Воскресенье, 24 октября 2021, 17:13
В Киеве за сутки от COVID умерли 27 больных
фото Эльдара Сарахмана, УП

В Киеве за сутки 23 октября обнаружили 998 случаев коронавируса, умерло 27 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализировано за сутки 145 больных коронавирусом и 327 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели 322 человека.

Среди новых больных – 557 женщин в возрасте от 18 до 100 лет, 350 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 50 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 41 мальчик от 1 месяца до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (191), Деснянском (141) и в Днепровском (138) районах.

 

С начала пандемии в Киеве обнаружили 251 240 случаев коронавируса, умерло 5873 больных, выздоровело 226 388 человек.

Что предшествовало: За сутки 22 октября в Киеве обнаружили 1221 случай коронавируса, умерло 22 больных.

21 октября в Киеве зафиксировали 1323 новых случая covid-19 и 44 смерти от вируса – это самые высокие цифры с конца апреля.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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