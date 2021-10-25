Арестович: Путін дограється, що українські ракети будуть спрямовані на Москву

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що активну співпрацю України з НАТО Кремль спровокував сам окупацією та агресією, і що найкращий вихід для Росії – піти на мирне врегулювання ситуації.

Джерело: Арестович у програмі "Погляд із Банкової" на телеканалі "Дом"

Деталі: Речник української делегації в Тристоронньої контактній групі зазначив. що Північноатлантичний альянс присутній на території України, хоча формального вступу України в НАТО немає.

Пряма мова: "Справді, військовослужбовці сил НАТО перебувають на території України в рамках навчальних місій. Ми проводимо спільні навчання. Тільки на цей рік їх заплановано 25. І НАТО давно присутнє на території України.

Всередині України була тривала дискусія:треба нам вступати в НАТО чи ні, враховуючи, що до 2014 року не було військової небезпеки. І своїми діями Кремль прибрав цю дискусію і отримав те саме наближення НАТО до кордонів Росії, якого вони так бояться. Тепер "злого НАТО" в Україні дуже багато.

Але Кремль же не розуміє ще найголовнішого. Що тільки-но Україна вступить к НАТО, кожен український солдат стане солдатом НАТО. А це зовсім інша історія".

Деталі: Арестович висловив думку, що найкращий вихід для РФ – піти на мирне врегулювання ситуації, вивести свої війська з Донбасу і з Криму, виплатити репарації Україні за період окупації.

"І ось тоді виникне підстава для відновлення нормальних відносин. І, можливо, можна буде всерйоз обговорити питання загроз своїй безпеці, які Російська Федерація бачить у можливому вступі України в НАТО", – сказав він.

"Тоді ми можемо говорити, як нормальні країни. Зараз ми не можемо говорити, як нормальні країни, тому що ми – військові противники. І до такої ситуації призвела саме Росія", – наголосив Арестович.

Він також прокоментував побоювання президента РФ Володимира Путіна, що в Україні побудують бази НАТО під виглядом навчальних центрів і направлять ракети на Москву.

Пряма мова: "Путін дограється до того, що українські ракети будуть спрямовані на Москву в якомусь найближчому осяжному майбутньому з однієї простої причини, що ми працюємо над ракетною програмою. І наші ракети оперативно-тактичного рівня зможуть діставати до Москви.

Це паритетні дії у відповідь на дії Росії. Якби не було цієї агресії, ніколи б українські ракети ні на яку Москву не були б спрямовані".

Цьому передувало: Президент Росії Володимир Путін раніше заявив, що вступ України в НАТО – це проблема, а візит глави Пентагону до Києва – це фактичне відкриття дверей для України в Альянс.

"Навчальні центри ніхто не забороняє мати. А під маркою "навчальних центрів" можна все, що завгодно занести. Завтра під Харковом ракети з'являться, що нам із цим тоді робити? Не ми ж туди ліземо зі своїми ракетами, нам під ніс їх засовують. Звісно, це проблема", – сказав він.