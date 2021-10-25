Арестович: Путин доиграется, что украинские ракеты будут направлены на Москву

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что активное сотрудничество Украины с НАТО Кремль спровоцировал сам оккупацией и агрессией, и что самый лучший выход для России – пойти на мирное урегулирование ситуации.

Источник: Арестович в программе "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом"

Детали: Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе отметил. что Североатлантический альянс присутствует на территории Украины, хотя формального вступления Украины в НАТО нет.

Прямая речь: "Действительно, военнослужащие сил НАТО находятся на территории Украины в рамках учебных миссий. Мы проводим совместные учения. Только на этот год их запланировано 25. И НАТО давно присутствует на территории Украины.

Внутри Украины была длительная дискуссия: надо нам вступать в НАТО или нет, с учетом того, что до 2014 года не было военной опасности. И своими действиями Кремль убрал эту дискуссию и получил то самое приближение НАТО к границам России, которого они так боятся. Теперь "злого НАТО" в Украине очень много.

Но Кремль же не понимает еще самого главного. Что как только Украина вступит в НАТО, каждый украинский солдат станет солдатом НАТО. А это совсем другая история".

Детали: Арестович выразил мнение, что лучший выход для РФ – пойти на мирное урегулирование ситуации, вывести свои войска с Донбасса и из Крыма, выплатить репарации Украине за период оккупации. Тогда

"И вот тогда возникнет основание для восстановления нормальных отношений. И, возможно, можно будет всерьез обсудить вопросы угроз своей безопасности, которые Российская Федерация видит в возможном вступлении Украины в НАТО", – сказал он.

"Тогда мы можем говорить, как нормальные страны. Сейчас мы не можем говорить, как нормальные страны, потому что мы – военные противники. И к такой ситуации привела именно Россия", – подчеркнул Арестович.

Он также прокомментировал опасения президента РФ Владимира Путина, что в Украине построят базы НАТО под видом учебных центров и направят ракеты на Москву,.

Прямая речь: "Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время по одной простой причине, что мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы.

Это паритетные действия в ответ на действия России. Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены".

Этому предшествовало: Президент России Владимир Путин ранее заявил, что вступление Украины в НАТО – это проблема, а визит главы Пентагона в Киев – это фактическое открытие дверей для Украины в Альянс.

"Учебные центры никто не запрещает иметь. А под маркой "учебных центров" можно все, что угодно занести. Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам с этим тогда делать? Не мы же туда лезем со своими ракетами, нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема", – сказал он.