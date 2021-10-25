У столиці другу добу поспіль 27 смертей від covid-19
За добу 24 жовтня у Києві зареєстрували 546 нових випадків коронавірусу, 27 хворих померли.
Джерело: мер столиці Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова Кличка: "546 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 27 летальних випадки від вірусу".
Деталі: Померли 11 жінок від 38 до 96 років та 16 чоловіків від 46 до 92 років.
Серед нових хворих понад 40 дітей – 23 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 21 хлопчик від 4 місяців до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (232), Дарницькому (137) та в Подільському (35) районах.
Не знижується у Києві і кількість госпіталізованих: за добу поклали у лікарні 74 хворих на коронавірус та 229 людей з підозрою на covid-19 та пневмоніями.
Загалом з початку пандемії у столиці вже 251 786 підтверджених випадків коронавірусу, 5 900 хворих померли, водночас подолали вірус 226 447 мешканців столиці, з них 59 за минулу добу.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- У Києві зростає кількість нових хворих і смертей від коронавірусу – за добу 21 жовтня зафіксували 1323 нових випадки covid-19 і 44 смерті від вірусу – це були найвищі цифри з кінця квітня.
- У Києві за добу 23 жовтня виявили 998 випадків коронавірусу, померло 27 хворих.