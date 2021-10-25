Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У столиці другу добу поспіль 27 смертей від covid-19

Понеділок, 25 жовтня 2021, 11:37
У столиці другу добу поспіль 27 смертей від covid-19
Фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 24 жовтня у Києві зареєстрували 546 нових випадків коронавірусу, 27 хворих померли.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "546 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 27 летальних випадки від вірусу".

Деталі: Померли 11 жінок від 38 до 96 років та 16 чоловіків від 46 до 92 років.

Серед нових хворих понад 40 дітей – 23 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 21 хлопчик від 4 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (232), Дарницькому (137) та в Подільському (35) районах.

Не знижується у Києві і кількість госпіталізованих: за добу поклали у лікарні 74 хворих на коронавірус та 229 людей з підозрою на covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 251 786 підтверджених випадків коронавірусу, 5 900 хворих померли, водночас подолали вірус 226 447 мешканців столиці, з них 59 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Київ
У KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
У Києві горіла АЗС, є постраждалі
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: