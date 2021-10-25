У столиці другу добу поспіль 27 смертей від covid-19

За добу 24 жовтня у Києві зареєстрували 546 нових випадків коронавірусу, 27 хворих померли.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "546 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 27 летальних випадки від вірусу".

Деталі: Померли 11 жінок від 38 до 96 років та 16 чоловіків від 46 до 92 років.

Серед нових хворих понад 40 дітей – 23 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 21 хлопчик від 4 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (232), Дарницькому (137) та в Подільському (35) районах.

Не знижується у Києві і кількість госпіталізованих: за добу поклали у лікарні 74 хворих на коронавірус та 229 людей з підозрою на covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 251 786 підтверджених випадків коронавірусу, 5 900 хворих померли, водночас подолали вірус 226 447 мешканців столиці, з них 59 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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