В столице вторые сутки подряд 27 смертей от covid-19

За сутки 24 октября в Киеве зарегистрировали 546 новых случаев коронавируса, 27 больных умерли.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "546 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 27 летальных случая от вируса".

Детали: Умерли 11 женщин от 38 до 96 лет и 16 мужчин от 46 до 92 лет.

Среди новых больных более 40 детей – 23 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 21 мальчик от 4 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (232), Дарницком (137) и в Подольском (35) районах.

Не снижается в Киеве и количество госпитализированных: за сутки положили в больницы 74 больных коронавирусом и 229 человек с подозрением на covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 251 786 подтвержденных случаев коронавируса, 5 900 больных умерли, вместе с тем преодолели вирус 226 447 жителей столицы, из них 59 за минувшие сутки.

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