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Меркель працюватиме над "нормандською зустріччю" щодня до кінця свого терміну - посол

Понеділок, 25 жовтня 2021, 12:58
Меркель працюватиме над нормандською зустріччю щодня до кінця свого терміну - посол
Ангела Меркель, Фото AFP

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель буде працювати над організацією зустрічі в Нормандському форматі кожен день, до останнього дня перебування на цій посаді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"З нашими французьким колегами ми вже дуже багато працюємо над цією можливістю влаштувати зустріч на рівні міністрів закордонних справ в Нормандському форматі. Звичайно, це дійсно важко. На цей час поки ще немає чітких уявлень, коли вона може відбутися", - сказала Фельдгузен.

За її словами, відбуваються контакти як з української, так і з російською сторонами.

"Федеральний канцлер сказала, перебуваючи в Києві, що вона буде працювати над організацією цієї зустрічі кожен день, до останнього дня перебування на цій посаді ", - зазначила Фельдгузен на конференції в Києві в понеділок.

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для відновлення контактів Нормандської четвірки Росія спершу хоче виконання попередніх рішень Нормандського формату.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає образою Німеччини і Франції слова російського міністра Сергія Лаврова щодо неможливості проведення зустрічі в нормандському форматі.

"Українська правда" в Threads

Теми: МеркельНімеччинанормандський формат
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