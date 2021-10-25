Меркель будет работать над "нормандской встречей" ежедневно до конца своего срока - посол

Канцлер Германии Ангела Меркель будет работать над организацией встречи в Нормандском формате каждый день, до последнего дня пребывания на этом посту

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"С нашими французским коллегами мы уже очень много работаем над этой возможностью устроить встречу на уровне министров иностранных дел в Нормандском формате. Конечно, это действительно трудно. В настоящее время пока еще нет четких представлений, когда она может произойти", - сказала Фельдгузен.

По ее словам, происходят контакты как с украинской, так и с российской сторонами.

"Федеральный канцлер сказала, находясь в Киеве, что она будет работать над организацией этой встречи каждый день, до последнего дня пребывания на этой должности", - отметила Фельдгузен на конференции в Киеве в понедельник.

Напомним, недавно глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для восстановления контактов Нормандской четверки Россия сначала хочет выполнения предыдущих решений Нормандского формата.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает оскорблением Германии и Франции слова российского министра Лаврова о невозможности проведения встречи в Нормандском формате.