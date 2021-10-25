Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Меркель будет работать над "нормандской встречей" ежедневно до конца своего срока - посол

Понедельник, 25 октября 2021, 12:58
Ангела Меркель, Фото AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель будет работать над организацией встречи в Нормандском формате каждый день, до последнего дня пребывания на этом посту

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"С нашими французским коллегами мы уже очень много работаем над этой возможностью устроить встречу на уровне министров иностранных дел в Нормандском формате. Конечно, это действительно трудно. В настоящее время пока еще нет четких представлений, когда она может произойти", - сказала Фельдгузен.

По ее словам, происходят контакты как с украинской, так и с российской сторонами.

"Федеральный канцлер сказала, находясь в Киеве, что она будет работать над организацией этой встречи каждый день, до последнего дня пребывания на этой должности", - отметила Фельдгузен на конференции в Киеве в понедельник.

Напомним, недавно глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для восстановления контактов Нормандской четверки Россия сначала хочет выполнения предыдущих решений Нормандского формата.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает оскорблением Германии и Франции слова российского министра Лаврова о невозможности проведения встречи в Нормандском формате.

Темы: МеркельГерманиянормандский формат
powered by lun.ua
Главное сегодня

Подросток, совершивший смертельное ДТП в Харькове, в 2019 году устроил стрельбу в маркете

Смертельное ДТП с Infiniti: отец задержанного подростка говорит о "спланированной акции"

Федоров объяснил, какие ошибки мешают генерировать Covid-сертификаты на портале "Дія"

В Кремле прокомментировали турецкие "Байрактары" в зоне ООС

Киев в ближайшие дни может перейти в "красную" зону

фотоЗеленский назначил нового главу Херсонщины в обмен на отказ от выборов

Все новости...
Меркель
Меркель "не могла представить", что Путин оккупирует Крым
Меркель призвала Эрдогана к сотрудничеству
Путин тоже поговорил с Меркель и Макроном, жаловался на Украину
Последние новости
17:41
На Донбассе убили украинского военного
17:41
Только высокая температура не является поводом вызвать "скорую" – Кузин
17:24
Украина останется в "зеленом" списке ЕС для путешествий еще на две недели – СМИ
17:21
У Путина хотят найти юридические лазейки и вернуть скифское золото в Крым
17:08
Украина может уже сегодня прокачивать в Европу дополнительные 55 млрд кубов газа – Данилов
17:03
Зеленский ответил на петицию Кондратюка о запрете концертов россиян
16:40
В "Борисполе" задержан подозреваемый в похищении, вымогательстве и грабеже
16:37
Google отчитался о наивысшем росте выручки за последние 14 лет
16:37
Невакцинированным хотят запретить заходить в Раду: планируют созвать внеочередное заседание
16:32
Руководители антидопинговой организации Украины увольняются после отчета WADA
Все новости...