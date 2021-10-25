Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель будет работать над "нормандской встречей" ежедневно до конца своего срока - посол

Понедельник, 25 октября 2021, 12:58
Меркель будет работать над нормандской встречей ежедневно до конца своего срока - посол
Ангела Меркель, Фото AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель будет работать над организацией встречи в Нормандском формате каждый день, до последнего дня пребывания на этом посту

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"С нашими французским коллегами мы уже очень много работаем над этой возможностью устроить встречу на уровне министров иностранных дел в Нормандском формате. Конечно, это действительно трудно. В настоящее время пока еще нет четких представлений, когда она может произойти", - сказала Фельдгузен.

По ее словам, происходят контакты как с украинской, так и с российской сторонами.

"Федеральный канцлер сказала, находясь в Киеве, что она будет работать над организацией этой встречи каждый день, до последнего дня пребывания на этой должности", - отметила Фельдгузен на конференции в Киеве в понедельник.

Напомним, недавно глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для восстановления контактов Нормандской четверки Россия сначала хочет выполнения предыдущих решений Нормандского формата.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает оскорблением Германии и Франции слова российского министра Лаврова о невозможности проведения встречи в Нормандском формате.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МеркельГерманиянормандский формат
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Меркель
Кулеба призвал Германию не повторять ошибку Меркель
Меркель призвала "не сужать мысли" в поисках решения о прекращении войны в Украине
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
Последние новости
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
Все новости...
Реклама: