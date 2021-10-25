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Кисню у лікарнях Херсонщини лишилось на 3 доби – ОДА

Понеділок, 25 жовтня 2021, 14:43
Кисню у лікарнях Херсонщини лишилось на 3 доби – ОДА
Фото КМДА

Запасів медичного кисню у Херсонській області, яка наразі перебуває у "червоній" зоні епіднебезпеки, вистачить лише на 3 доби.

Джерело: заступник голови Херсонської ОДА Микола Якименко на брифінгу 25 жовтня

Пряма мова Якименка: "На даний час дуже складна ситуація з киснем. Вона не критична, вона складна. У нас на три доби кисню вистачає".

Деталі: Він пояснив, що щодоби в області використовують майже 15 тонн кисню.

Якименко нагадав, що в області розгорнуть мобільний госпіталь ДСНС. На це потрібно 2 доби. Але після цього в регіоні з’явиться додаткових 120 ліжок для covid-хворих.

Заступник голови ОДА закликав усіх жителів області вакцинуватися та дотримуватися протиепідемічних заходів та рекомендацій МОЗ: ретельно мити та дезінфікувати руки; носити захисну маску в громадських місцях; уникати великого скупчення людей та дотримуватися соціальної дистанції.

Для довідки: За вихідних в області зафіксували 2005 нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За весь час пандемії на Херсонщині вже майже 58 800 підтверджених випадків covid-19. 41 тисяча людей побороли вірус, 1 790 людей померли, з них за останню добу – 11.  

Майже 1700 осіб перебувають у лікарнях (завантаженість ліжок 74%). 87 осіб у важкому стані, 48 – на ШВЛ.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Передісторія: 

  • У лютому Державна служба з надзвичайних ситуацій розгортала мобільний шпиталь для хворих на covid-19 в Івано-Франківську, де на той час загострилась епідеміологічна ситуація. 
  • 12 жовтня на засідання ТЕБ та НС Херсонську область вирішили відправити у "червону" зону епідемічної небезпеки через темпи поширення COVID-19. У регіоні підвищений рівень та динаміка госпіталізацій. Наразі у Херсоні працюють 12 протиковідних патрулів.
  • 25 жовтня ДСНС повідомила, що у місті Каховка Херсонської області розгорнуть мобільний госпіталь для прийому хворих на коронавірус. 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Херсонська областькоронавірусмедицина
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