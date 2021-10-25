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Кислорода в больницах Херсонской области осталось на 3 суток – ОГА

Понедельник, 25 октября 2021, 14:43
Фото КГГА

Запасов медицинского кислорода в Херсонской области, которая сейчас находится в "красной" зоне эпидопасности, хватит только на 3 суток.

Источник: заместитель главы Херсонской ОГА Николай Якименко на брифинге 25 октября

Прямая речь Якименко: "В настоящее время очень сложная ситуация с кислородом. Она не критичная, она сложная. У нас на трое суток кислорода хватает".

Детали: Он пояснил, что ежесуточно в области используют почти 15 тонн кислорода.

Якименко напомнил, что в области развернут мобильный госпиталь ГСЧС. На это нужно 2 суток. Но после этого в регионе появится дополнительных 120 коек для covid-больных.

Заместитель председателя ОГА призвал всех жителей области вакцинироваться и соблюдать противоэпидемические мероприятия и рекомендации Минздрава: тщательно мыть и дезинфицировать руки; носить защитную маску в общественных местах; избегать большого скопления людей и соблюдать социальную дистанцию.

Для справки: За выходные в области зафиксировали 2005 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. За все время пандемии в Херсонской области уже почти 58 800 подтвержденных случаев covid-19. 41 000 человек побороли вирус, 1 790 человек умерли, из них за последние сутки – 11.

Почти 1700 человек находятся в больницах (загруженность коек 74%). 87 человек в тяжелом состоянии, 48 – на ИВЛ.

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Предыстория: 

  • В феврале Государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула мобильный госпиталь для больных covid-19 в Ивано-Франковске, где в то время обострилась эпидемиологическая ситуация. 
  • 12 октября на заседании ТЭБ и ЧС Херсонскую область решили отправить в "красную" зону эпидемической опасности из-за темпов распространения COVID-19. В регионе повышенный уровень и динамика госпитализаций. Сейчас в Херсоне работают 12 противоковидных патрулей.
  • 25 октября ГСЧС сообщила, что в городе Каховка Херсонской области развернут мобильный госпиталь для приема больных коронавирусом.

Ирина Балачук, УП
Темы: Херсонская областькоронавирусмедицина
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