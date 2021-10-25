Ляшко порівняв ковід в Україні з іншими країнами – смертність низька

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що якщо враховувати кількість померлих на 100 тис. населення з початку пандемії, показники України є нижчими за середні у Європі.

Джерело: Офіс президента

Деталі: На селекторній нараді з президентом Володимиром Зеленським обговорили ситуацію зі зростанням рівня захворюваності на COVID-19.

Ляшко розповів главі держави, що якщо враховувати кількість померлих на 100 тис. населення з початку пандемії, показники України є нижчими за середні у Європі, а серед країн з населенням понад 10 млн осіб – на 11-му місці.

За його словами, поточні показники кількості померлих на 100 тис. населення в Україні втричі менші за пікові значення, які вже пройшли великі європейські країни.

Зеленський доручив міністрам активніше комунікувати з населенням щодо "реальної об’єктивної ситуації" з поширенням Covid та заходів, яких мають вжити влада та українці для боротьби з нею.

Довідково: В Україні останнім часом фіксують рекорди хвороби та смертей від коронавірусу. Наприклад, 23 жовтня Україна увійшла до четвірки країн, де найбільше нових хворих

22 жовтня – до трійки лідерів за поширенням і смертністю.