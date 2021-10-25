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Ляшко сравнил ковид в Украине с другими странами – смертность низкая

Понедельник, 25 октября 2021, 17:48
Ляшко сравнил ковид в Украине с другими странами – смертность низкая
фото: Офис президента

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что, если учитывать количество умерших на 100 тыс. населения с начала пандемии, показатели Украины ниже средних в Европе.

Источник: Офис президента

Детали: На селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским обсудили ситуацию с ростом уровня заболеваемости COVID-19.

По словам Ляшко, если учитывать количество умерших на 100 тыс. населения с начала пандемии, показатели Украины ниже средних в Европе, а среди стран с населением более 10 млн человек - на 11-м месте.

По его словам, текущие показатели количества умерших на 100 тыс. населения в Украине втрое меньше пиковых значений, которые уже прошли крупные европейские страны.

Глава Минздрава отметил, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 наблюдается увеличение использования кислорода в больницах.

Зеленский поручил министрам активнее коммуницировать с населением по "реальной объективной ситуации" с распространением Covid и мероприятий, которые должны принять власть и украинцы для борьбы с ней.

Справка: В Украине в последнее время фиксируют рекорды болезни и смертей от коронавируса. Например, 23 октября Украина вошла в четверку стран, где больше всего новых больных

22 октября - в тройку лидеров по распространению и смертностью.

Украинская правда

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Темы: коронавирусЛяшко ВикторМинздравэпидемия
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