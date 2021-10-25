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За підроблені covid-сертифікати вже відкрили 800 кримінальних справ

Понеділок, 25 жовтня 2021, 23:58
фото: ельдар сарахман ,Уп

Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський впевнений, що рано чи пізно усі підробні ковід-сертифікати точно виявлять і за них кожен понесе відповідальність, 

Джерело: Монастирський та генпрокурорка Ірина Венедіктова в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Деталі: Венедіктова розповіла, що за даними на 23 жовтня в Україні відкрито близько 800 проваджень щодо підробних сертифікатів або тестів на коронавірус.

Генпрокурорка наголосила, що відповідальність понесуть як покупці, так і продавці таких "документів".

Монастирський повідомив, що 1200 мобільних груп по всій Україні можуть перевіряти справжність сертифікату.

Глава МВС запевнив, що підробні сертифікати "точно будуть виявлені".

Пряма мова Монастирського: "Для міністерства внутрішніх справ це той фокус, на який я особисто спрямовую і поліцію, і прикордонників.

Більшість випадків, коли кіберполіція виявляла пропозиції щодо підробних сертифікатів – це банальне шахрайство. В 90% випадках громадян просто обдурюють, виманюють 100 або 200 доларів за підробний сертифікат.

Друге – це ефект фотошопу, коли просто малюється картинка або QR-код, який нікуди не веде. В такому випадку планшетом поліцейського або на кордоні прикордонник виявляє, що він не прив’язаний до бази, і одразу людина їде у райвідділ поліції.

Минулого тижня таких фактів було виявлено понад 300, зараз ми говоримо про понад 800 з цього понеділка".

Нагадаємо

  • 22 вересня Кабінет міністрів підтримав проєкт закону, який передбачає великі штрафи і в'язницю за підроблення ковідної документації.
  • 27 вересня МОЗ закликав місцеву владу відстороняти від роботи керівників медустанов, де зафіксують підробку документів про вакцинацію проти COVID-19 або результатів аналізів.
  • Через підроблені сертифікати про вакцинацію колишньої народної депутатки Надії Савченко та її сестри розпочато кримінальне провадження.

Роман Петренко, УП
Теми: коронавірусвакцинаціяМонастирськийВенедіктова


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