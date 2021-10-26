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Ляшко: Україна почала купувати кисень в Польщі

Вівторок, 26 жовтня 2021, 05:55
Ляшко: Україна почала купувати кисень в Польщі

Україна почала закуповувати кисень в Польщі.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю УП

Пряма мова Ляшка: "Так (Україна вже почала закуповувати кисень в Польщі – УП), з урахуванням того, що він (завод, який виробляв кисень і зупинився – УП) на заході України, то зв’язалися з Польщею – це швидше, ніж везти кисень з Донецької, Луганської чи Запорізької областей.

Мінінфраструктури досить швидко, за один день, видало всі необхідні дозволи, і дистриб’ютор, який цей кисень постачає, привіз пару машин з Польщі та розвіз по лікарнях".

Деталі: У відповідь на питання, за якою ціною Україна закуповує кисень в Польщі, Ляшко відповів, що "лікарня взагалі не відчула, звідки в неї цей кисень. Це було питання постачальника, який по своїх же контрактах закрив її потреби".

Уточнюється, що, як свідчать тендери на Prozorro, лікарні закуповують кисень в українських виробників по 10-15 тисяч гривень за тонну.

Нагадаємо:

  • Споживання кисню одним пацієнтом, інфікованим штамом "Дельта" COVID-19, зросло у 5-6 разів, у порівнянні з попередніми хвилями пандемії.
  • Влада Чернігова заявляє, що в міських лікарнях кисню для підтримки хворих із COVID-19 лишилося на кілька годин.
  • У Херсонській ОДА заявили, що запасів медичного кисню в області, яка наразі перебуває у "червоній" зоні епіднебезпеки, вистачить на 3 доби.

Українська правда

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Теми: коронавірусЛяшко Віктор
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