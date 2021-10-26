Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ляшко: Україна почала купувати кисень в Польщі

Вівторок, 26 жовтня 2021, 05:55

Україна почала закуповувати кисень в Польщі.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю УП

Пряма мова Ляшка: "Так (Україна вже почала закуповувати кисень в Польщі – УП), з урахуванням того, що він (завод, який виробляв кисень і зупинився – УП) на заході України, то зв’язалися з Польщею – це швидше, ніж везти кисень з Донецької, Луганської чи Запорізької областей.

Мінінфраструктури досить швидко, за один день, видало всі необхідні дозволи, і дистриб’ютор, який цей кисень постачає, привіз пару машин з Польщі та розвіз по лікарнях".

Деталі: У відповідь на питання, за якою ціною Україна закуповує кисень в Польщі, Ляшко відповів, що "лікарня взагалі не відчула, звідки в неї цей кисень. Це було питання постачальника, який по своїх же контрактах закрив її потреби".

Уточнюється, що, як свідчать тендери на Prozorro, лікарні закуповують кисень в українських виробників по 10-15 тисяч гривень за тонну.

Нагадаємо:

  • Споживання кисню одним пацієнтом, інфікованим штамом "Дельта" COVID-19, зросло у 5-6 разів, у порівнянні з попередніми хвилями пандемії.
  • Влада Чернігова заявляє, що в міських лікарнях кисню для підтримки хворих із COVID-19 лишилося на кілька годин.
  • У Херсонській ОДА заявили, що запасів медичного кисню в області, яка наразі перебуває у "червоній" зоні епіднебезпеки, вистачить на 3 доби.

Українська правда
Теми: коронавірусЛяшко Віктор


powered by lun.ua
Головне сьогодні

16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові "нічого на допиті не говорить" – поліція

Маємо право захищатися: посол відповів "занепокоєному" Берліну щодо "Байрактарів"

Новини 27 жовтня: смертельна ДТП в Харкові, нові "червоні" зони

"Скіфське золото": Росія погрожує припинити співпрацю з музеями Нідерландів

У НАБУ понад 10 заяв щодо "грошей в конвертах" у Раді – Ситник

На Донбасі вбили українського військового

Усі новини...
коронавірус
COVID у світі: Понад 300 тисяч нових хворих, найбільше в США та РФ
Чому медиків не зобов'язали вакцинуватись та хто отримає бустерну дозу. Пояснює Віктор Ляшко
За підроблені covid-сертифікати вже відкрили 800 кримінальних справ
Останні новини
05:45
Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 455 порушень "тиші" за добу
04:47
Російські хакери атакували Національну стрілецьку асоціацію Штатів – ЗМІ
03:48
МЗС Франції звинуватило родину Лукашенка в організованій торгівлі людьми
02:52
Росія вимагає замінити Третьякову Медведчуком у ТКГ
01:59
16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові "нічого на допиті не говорить" – поліція
01:34
На Одещині лікарні забезпечені киснем – МОЗ
00:38
фотоОкупанти обстріляли населені пункти на Луганщині
23:52
фото, відеоУ Сумах застрелили активіста "Правого сектора"
23:14
В Apple Music виправили мапу з "російським" Кримом
22:39
У Швеції третьою дозою вакцинуватимуть літніх людей і медперсонал
Усі новини...