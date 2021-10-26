Ляшко: Україна почала купувати кисень в Польщі
Україна почала закуповувати кисень в Польщі.
Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю УП
Пряма мова Ляшка: "Так (Україна вже почала закуповувати кисень в Польщі – УП), з урахуванням того, що він (завод, який виробляв кисень і зупинився – УП) на заході України, то зв’язалися з Польщею – це швидше, ніж везти кисень з Донецької, Луганської чи Запорізької областей.
Мінінфраструктури досить швидко, за один день, видало всі необхідні дозволи, і дистриб’ютор, який цей кисень постачає, привіз пару машин з Польщі та розвіз по лікарнях".
Деталі: У відповідь на питання, за якою ціною Україна закуповує кисень в Польщі, Ляшко відповів, що "лікарня взагалі не відчула, звідки в неї цей кисень. Це було питання постачальника, який по своїх же контрактах закрив її потреби".
Уточнюється, що, як свідчать тендери на Prozorro, лікарні закуповують кисень в українських виробників по 10-15 тисяч гривень за тонну.
Нагадаємо:
- Споживання кисню одним пацієнтом, інфікованим штамом "Дельта" COVID-19, зросло у 5-6 разів, у порівнянні з попередніми хвилями пандемії.
- Влада Чернігова заявляє, що в міських лікарнях кисню для підтримки хворих із COVID-19 лишилося на кілька годин.
- У Херсонській ОДА заявили, що запасів медичного кисню в області, яка наразі перебуває у "червоній" зоні епіднебезпеки, вистачить на 3 доби.