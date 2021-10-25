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У лікарнях Чернігова кисню для ковід-хворих лишилося на кілька годин - мерія

Понеділок, 25 жовтня 2021, 18:00
У лікарнях Чернігова кисню для ковід-хворих лишилося на кілька годин - мерія
фото AFP

Влада Чернігова заявляє, що в міських лікарнях кисню для підтримки хворих із COVID-19 лишилося на кілька годин.

Джерело: пресслужба Чернігівської міськради, яка посилається на заяву очільника однієї з лікарень Валентина Кухаря

Пряма мова Кухаря: "На сьогоднішній день у лікарнях міста, які надають допомогу хворим на COVID-19, склалася досить критична ситуація з киснем, якого вистачить лише на кілька годин. Компанія-постачальник обіцяє поставити кисень тільки завтра. І невідомо, у який саме час доби ця поставка відбудеться.

Найбільш тяжкі пацієнти переведені на кисневі станції в обох лікарнях, тому все необхідне, що стосується надання медичної допомоги, ми робимо. Ця хвиля ковіду у порівнянні з тією, що була на початку року, виявилась більш киснево залежною. Ми маємо втричі більше пацієнтів, які потребують кисневої підтримки, ніж було на початку року. Тому кисень потрібен у досить великих обсягах".

Деталі: За його словами, наразі проблему вирішують за допомогою кисневої станції, а також кисневих концентраторів.

За інформацією міськради, два заводи-постачальники зупинили виробництво через плановий ремонт.

Ситуація погіршується тим, що наразі переважна більшість пацієнтів, які потрапляють до шпиталю, потребують кисневої підтримки.

Згідно з інформацією мерії, у чернігівських лікарнях зараз перебуває 317 пацієнтів з діагнозом COVID-19, з них на кисневій підтримці – 218 людей, на ШВЛ – 9 пацієнтів.

Що цьому передувало:

  • У Херсонській ОДА також повідомляли про критичний брак кисню в шпиталях. За їхніми розрахунками, запасів у медустановах Херсонщини вистачить на 3 доби. Також на Херсонщині розгорнуть мобільний шпиталь у наметах, через брак місць у звичайних медзакладах.
  • За показниками захворюваності на коронавірус 6 областей уже перебувають у "червоній" зоні, ще 6 – на межі.
  • Експерти з Київської школи економіки прогнозують 30 тисяч випадків COVID-19 щодоби.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЧернігів
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