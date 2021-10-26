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Ляшко: Украина начала покупать кислород в Польше

Вторник, 26 октября 2021, 05:55

Украина начала закупать кислород в Польше.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью УП

Прямая речь Ляшко: "Да (Украина уже начала закупать кислород в Польше – УП), с учетом того, что он (завод, который производил кислород и остановился – УП) на западе Украины, то связались с Польшей – это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей.

Мининфраструктуры довольно быстро, за один день, выдало все необходимые разрешения, и дистрибьютор, поставляющий этот кислород, привез пару машин из Польши и развез по больницам".

Детали: В ответ на вопрос, по какой цене Украина закупает кислород в Польше, Ляшко ответил, что "больница вообще не почувствовала, откуда у нее этот кислород. Это был вопрос поставщика, который по своим контрактам закрыл ее потребности".

Уточняется, что, как свидетельствуют тендеры на Prozorro, больницы закупают кислород у украинских производителей по 10-15 тысяч гривен за тонну.

Напомним:

  • Потребление кислорода одним пациентом, инфицированным штаммом "Дельта" COVID-19, выросло в 5-6 раз по сравнению с предыдущими волнами пандемии.
  • Власти Чернигова заявляют, что в городских больницах кислорода для поддержания больных с COVID-19 осталось на несколько часов.
  • В Херсонской ОГА заявили, что запасов медицинского кислорода в области, которая находится в "красной" зоне эпидопасности, хватит на 3 суток.

Украинская правда
Темы: коронавирусЛяшко Виктор
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