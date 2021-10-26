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На Донбасі підірвався військовий

Вівторок, 26 жовтня 2021, 07:35
ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

25 жовтня на Донбасі український військовий підірвався на невідомому ворожому вибуховому пристрої.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Наразі воїн у лікарні, стан його здоров'я – задовільний.

Крім того, на Донбасі було 4 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів, зокрема один раз – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Біля Кам’янки ворог стріляв з мінометів калібру 82 мм, поблизу Пісків - зі стрілецької зброї.

В напрямку Золотого-4 найманці стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

На Луганщині пролетів безпілотник, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 25 жовтня поранили одного бійця ЗСУ.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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