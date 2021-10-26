На Донбасі підірвався військовий

25 жовтня на Донбасі український військовий підірвався на невідомому ворожому вибуховому пристрої.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Наразі воїн у лікарні, стан його здоров'я – задовільний.

Крім того, на Донбасі було 4 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів, зокрема один раз – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Біля Кам’янки ворог стріляв з мінометів калібру 82 мм, поблизу Пісків - зі стрілецької зброї.

В напрямку Золотого-4 найманці стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

На Луганщині пролетів безпілотник, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 25 жовтня поранили одного бійця ЗСУ.