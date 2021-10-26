Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбасі підірвався військовий

Вівторок, 26 жовтня 2021, 07:35
На Донбасі підірвався військовий
ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

25 жовтня на Донбасі український військовий підірвався на невідомому ворожому вибуховому пристрої.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Наразі воїн у лікарні, стан його здоров'я – задовільний.

Крім того, на Донбасі було 4 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів, зокрема один раз – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Біля Кам’янки ворог стріляв з мінометів калібру 82 мм, поблизу Пісків - зі стрілецької зброї.

В напрямку Золотого-4 найманці стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

На Луганщині пролетів безпілотник, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 25 жовтня поранили одного бійця ЗСУ.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
Усі новини...
Реклама: