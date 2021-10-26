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На Донбассе подорвался военный

Вторник, 26 октября 2021, 07:35
ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

25 октября на Донбассе украинский военный подорвался на неизвестном вражеском взрывном устройстве.

Источник: штаб ООС

Детали: Воин в больнице, состояние его здоровья – удовлетворительное.

Кроме того, на Донбассе было 4 нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов, в том числе один раз – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

У Каменки враг стрелял из минометов калибра 82 мм, вблизи Песков - из стрелкового оружия.

В направлении Золотого-4 наемники стреляли из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области пролетел беспилотник, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.

Напомним: Как уже сообщалось, 25 октября ранили одного бойца ВСУ.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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