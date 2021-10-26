Ляшко все еще верит, что можно вакцинировать 70% украинцев до конца года

Министр здравоохранения Виктор Ляшко верит в возможность вакцинировать 70% взрослого населения Украины до конца года, хотя сейчас полный цикл прививок сделали порядка 19%.

Источник: интервью Ляшко "Украинской правде"

Прямая речь: "Сейчас мы вышли на совсем другие цифры прививок, 22 октября у нас пятый день подряд суточный рекорд по количеству прививок. Мы сделали 289 тысяч прививок в сутки – когда-то мы столько делали за месяц.

Если даже математически умножить 250 тысяч прививок на 70 дней, если эта тенденция сохранится, будет ответ на ваш вопрос (как вакцинировать еще 50% украинцев до конца года – ред.)".

Детали: Ляшко считает, что "надо сделать условия", чтобы количество желающих привиться "было такое или больше".

Он также согласился, что обязательность прививок стимулирует людей прививаться.

Глава Минздрава отметил, что "система здравоохранения способна" вакцинировать до 31 декабря 70% населения, но "влияет на это большое количество факторов", в частности, призывы антивакцинаторов.

Он отметил, что когда 70% украинцев были охвачены информацией о целесообразности проведения прививок против ковида, но люди массово вакцинироваться не шли – "для усиления (мотивации – ред.) совпало несколько факторов": рост количества больных, введение ограничений в "красных" зонах", реклама на национальных телеканалах.

Прямая речь: "Антивакцинальное движение не появилось в ковиде. Он показал его актуальность, очень сильно показал актуальность. И не только в Украине.

Когда я был санврачом и говорил о способности делать 250 тысяч прививок в день, и даже 150, то мне смеялись и говорили: "Ну-ну, в Украине такое антивакцинальное движение, где не доверяют, никогда не сделают". Сегодня у нас 250 тысяч, почти 290.

Но мы же смотрим на европейские страны, видим уровень, который они достигли и который мы хотим достичь. И желательно сделать это очень быстро".

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