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В Херсонской области, где больше всего смертей от covid, разворачивают мобильный госпиталь

Вторник, 26 октября 2021, 10:46
фото: ГСЧС

Спасатели развернули мобильный госпиталь в Херсонской области на территории Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: В понедельник, 25 октября колонна техники спасателей доставила мобильный госпиталь в одну из больниц Каховки. 

Его развернули на специально подготовленной площадке Каховской центральной городской больницы.

Мобильный госпиталь ГСЧС состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.

Госпиталь автономный, снабженный электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

 
ФОТО: ГСЧС

Отмечается, что его развертывание позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных covid-19.

За предыдущие сутки 25 октября в Украине зафиксировали 19 120 случаев заболевания коронавирусной болезнью и рекордное количество летальных исходов – 734.

Больше всего смертей за последние сутки зарегистрировали в Херсонской области 88.

 
ФОТО: ГСЧС

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Предыстория: 

  • В феврале Государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула мобильный госпиталь для больных covid-19 в Ивано-Франковске, где в то время обострилась эпидемиологическая ситуация. 
  • 12 октября на заседании ТЭБ и ЧС Херсонскую область решили отправить в "красную" зону эпидемической опасности из-за темпов распространения COVID-19. В регионе повышенный уровень и динамика госпитализаций. Сейчас в Херсоне работают 12 противоковидных патрулей.

Украинская правда
Темы: Херсонская областькоронавирусCovid-2019карантин
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