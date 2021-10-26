В Херсонской области, где больше всего смертей от covid, разворачивают мобильный госпиталь

Спасатели развернули мобильный госпиталь в Херсонской области на территории Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: В понедельник, 25 октября колонна техники спасателей доставила мобильный госпиталь в одну из больниц Каховки.

Его развернули на специально подготовленной площадке Каховской центральной городской больницы.

Мобильный госпиталь ГСЧС состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.

Госпиталь автономный, снабженный электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

ФОТО: ГСЧС

Отмечается, что его развертывание позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных covid-19.

За предыдущие сутки 25 октября в Украине зафиксировали 19 120 случаев заболевания коронавирусной болезнью и рекордное количество летальных исходов – 734.

Больше всего смертей за последние сутки зарегистрировали в Херсонской области 88.

ФОТО: ГСЧС

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