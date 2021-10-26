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У Києві після вихідних знову стрибок нових хворих і смертей від Covid-19

Вівторок, 26 жовтня 2021, 12:13
У Києві після вихідних знову стрибок нових хворих і смертей від Covid-19
Фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 25 жовтня у столиці зареєстрували 1 135 нових випадків коронавірусу, 37 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "1 135 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 37 летальних випадків від вірусу: 21 жінка від 48 до 87 років і 16 чоловіків від 32 до 88 років".

Деталі: У столиці продовжують фіксувати велику кількість випадків коронавірусу серед дітей – за добу вірус діагностували у 43 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 41 хлопчика від 2 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (221), Деснянському (167) та в Шевченківському (131) районах.

Також не знижується кількість госпіталізованих – за добу поклали в лікарні 169 хворих на коронавірус та 327 з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці зареєстрували 252 921 випадок коронавірусу, 5 937 хворих померли, подолали вірус 226 761 мешканець столиці, з них  314 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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