Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві після вихідних знову стрибок нових хворих і смертей від Covid-19

Вівторок, 26 жовтня 2021, 12:13
Фото Ельдара Сарахмана, УП

За добу 25 жовтня у столиці зареєстрували 1 135 нових випадків коронавірусу, 37 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "1 135 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 37 летальних випадків від вірусу: 21 жінка від 48 до 87 років і 16 чоловіків від 32 до 88 років".

Деталі: У столиці продовжують фіксувати велику кількість випадків коронавірусу серед дітей – за добу вірус діагностували у 43 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 41 хлопчика від 2 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (221), Деснянському (167) та в Шевченківському (131) районах.

Також не знижується кількість госпіталізованих – за добу поклали в лікарні 169 хворих на коронавірус та 327 з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці зареєстрували 252 921 випадок коронавірусу, 5 937 хворих померли, подолали вірус 226 761 мешканець столиці, з них  314 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові "нічого на допиті не говорить" – поліція

Маємо право захищатися: посол відповів "занепокоєному" Берліну щодо "Байрактарів"

Новини 27 жовтня: смертельна ДТП в Харкові, нові "червоні" зони

"Скіфське золото": Росія погрожує припинити співпрацю з музеями Нідерландів

У НАБУ понад 10 заяв щодо "грошей в конвертах" у Раді – Ситник

На Донбасі вбили українського військового

Усі новини...
Київ
У Києві зростає кількість хворих на грип та ГРВІ
Аукціон з продажу заводу. Чи стане приватизація для "Більшовика" новим "народженням"?
На столичному автовокзалі теж почали вакцинувати проти Covid
Останні новини
05:45
Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 455 порушень "тиші" за добу
04:47
Російські хакери атакували Національну стрілецьку асоціацію Штатів – ЗМІ
03:48
МЗС Франції звинуватило родину Лукашенка в організованій торгівлі людьми
02:52
Росія вимагає замінити Третьякову Медведчуком у ТКГ
01:59
16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові "нічого на допиті не говорить" – поліція
01:34
На Одещині лікарні забезпечені киснем – МОЗ
00:38
фотоОкупанти обстріляли населені пункти на Луганщині
23:52
фото, відеоУ Сумах застрелили активіста "Правого сектора"
23:14
В Apple Music виправили мапу з "російським" Кримом
22:39
У Швеції третьою дозою вакцинуватимуть літніх людей і медперсонал
Усі новини...