В Киеве после выходных снова скачок новых больных и смертей от Covid-19
За сутки 25 октября в столице зарегистрировали 1 135 новых случаев коронавируса, 37 больных умерли.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "1 135 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 37 летальных случаев от вируса: 21 женщина от 48 до 87 лет и 16 мужчин от 32 до 88 лет".
Детали: В Киеве продолжают фиксировать большое количество случаев коронавируса среди детей – за сутки вирус диагностировали у 43 девочек от 1 месяца до 17 лет и 41 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком (221), Деснянском (167) и Шевченковском (131) районах.
Также не снижается количество госпитализированных – за сутки положили в больницы 169 больных коронавирусом и 327 с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
Всего с начала пандемии в столице зарегистрировали 252 921 случай коронавируса, 5 937 больных умерли, преодолели вирус 226 761 житель столицы, из них 314 за минувшие сутки.
Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Предыстория:
- В Киеве растет количество новых больных и смертей от коронавируса – за сутки 21 октября зафиксировали 1323 новых случая covid-19 и 44 смерти от вируса – это были самые высокие цифры с конца апреля.
- За сутки 24 октября в Киеве зарегистрировали 546 новых случаев коронавируса, 27 больных умерли.