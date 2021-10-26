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В Киеве после выходных снова скачок новых больных и смертей от Covid-19

Вторник, 26 октября 2021, 12:13
Фото Эльдара Сарахмана, УП

За сутки 25 октября в столице зарегистрировали 1 135 новых случаев коронавируса, 37 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "1 135 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 37 летальных случаев от вируса: 21 женщина от 48 до 87 лет и 16 мужчин от 32 до 88 лет".

Детали: В Киеве продолжают фиксировать большое количество случаев коронавируса среди детей – за сутки вирус диагностировали у 43 девочек от 1 месяца до 17 лет и 41 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком (221), Деснянском (167) и Шевченковском (131) районах.

Также не снижается количество госпитализированных – за сутки положили в больницы 169 больных коронавирусом и 327 с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировали 252 921 случай коронавируса, 5 937 больных умерли, преодолели вирус 226 761 житель столицы, из них 314 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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