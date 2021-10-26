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У "Борисполі" у 8 людей виявили covid-сертифікати з ознаками підробки – поліція

Вівторок, 26 жовтня 2021, 12:54
У Борисполі у 8 людей виявили covid-сертифікати з ознаками підробки – поліція
Фото ілюстративне з сайту od.npu.gov.ua

В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці у 8 людей виявили документи про вакцинацію проти коронавірусу з ознаками підробки.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "25 жовтня на території аеропорту "Бориспіль" у 8 осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки".

Деталі: Поліція відкрила кримінальні провадження щодо підробки документів (ст. 358 ККУ).

Повідомляється, що за кожним фактом проведуть перевірку та нададуть відповідну правову кваліфікацію.

Передісторія:

  • Раніше поліція розпочала кримінальне провадження через підроблені сертифікати про вакцинацію колишнього нардепа Надії Савченко та її сестри.
  • 22 вересня Кабінет міністрів підтримав проєкт закону, який передбачає великі штрафи і в'язницю за підроблення ковідної документації.
  • 27 вересня МОЗ закликав місцеву владу відстороняти від роботи керівників медустанов, де зафіксують підробку документів про вакцинацію проти COVID-19 або результатів аналізів.
  • Станом на середину жовтня правоохоронці відкрили майже 800 кримінальних проваджень за підробку covid-сертифікатів.

Українська правда
Теми: коронавірусвакцинаціяполіція
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