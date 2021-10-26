У "Борисполі" у 8 людей виявили covid-сертифікати з ознаками підробки – поліція
Вівторок, 26 жовтня 2021, 12:54
В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці у 8 людей виявили документи про вакцинацію проти коронавірусу з ознаками підробки.
Джерело: поліція Київської області
Дослівно: "25 жовтня на території аеропорту "Бориспіль" у 8 осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки".
Деталі: Поліція відкрила кримінальні провадження щодо підробки документів (ст. 358 ККУ).
Повідомляється, що за кожним фактом проведуть перевірку та нададуть відповідну правову кваліфікацію.
Передісторія:
- Раніше поліція розпочала кримінальне провадження через підроблені сертифікати про вакцинацію колишнього нардепа Надії Савченко та її сестри.
- 22 вересня Кабінет міністрів підтримав проєкт закону, який передбачає великі штрафи і в'язницю за підроблення ковідної документації.
- 27 вересня МОЗ закликав місцеву владу відстороняти від роботи керівників медустанов, де зафіксують підробку документів про вакцинацію проти COVID-19 або результатів аналізів.
- Станом на середину жовтня правоохоронці відкрили майже 800 кримінальних проваджень за підробку covid-сертифікатів.
Українська правда