У "Борисполі" у 8 людей виявили covid-сертифікати з ознаками підробки – поліція

В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці у 8 людей виявили документи про вакцинацію проти коронавірусу з ознаками підробки.

Джерело: поліція Київської області

Дослівно: "25 жовтня на території аеропорту "Бориспіль" у 8 осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки".

Деталі: Поліція відкрила кримінальні провадження щодо підробки документів (ст. 358 ККУ).

Повідомляється, що за кожним фактом проведуть перевірку та нададуть відповідну правову кваліфікацію.

Передісторія: