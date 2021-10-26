В "Борисполе" у 8 человек обнаружили covid-сертификаты с признаками подделки – полиция

В аэропорту "Борисполь" правоохранители у 8 человек обнаружили документы о вакцинации против коронавируса с признаками подделки.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "25 октября на территории аэропорта "Борисполь" у 8 человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки".

Детали: Полиция открыла уголовные производства за подделку документов (ст. 358 УКУ).

Сообщается, что по каждому факту будет проведена проверка и предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация.

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