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В "Борисполе" у 8 человек обнаружили covid-сертификаты с признаками подделки – полиция

Вторник, 26 октября 2021, 12:54
Фото иллюстративное с сайта od.npu.gov.ua

В аэропорту "Борисполь" правоохранители у 8 человек обнаружили документы о вакцинации против коронавируса с признаками подделки.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "25 октября на территории аэропорта "Борисполь" у 8 человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки".

Детали: Полиция открыла уголовные производства за подделку документов (ст. 358 УКУ).

Сообщается, что по каждому факту будет проведена проверка и предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация.

Предыстория: 

  • Ранее сообщалось, что полиция начала уголовное производство из-за поддельных сертификатов о вакцинации .бывшей нардепа Надежды Савченко и ее сестры 
  • 22 сентября Кабинет министров поддержал проект закона, который предусматривает крупные штрафы и тюрьму за подделку ковидной документации.
  • 27 сентября Минздрав призвал местные власти отстранять от работы руководителей медучреждений, где зафиксируют подделку документов о вакцинации против COVID-19 или результатов анализов.
  • По состоянию на середину октября правоохранители открыли почти 800 уголовных производств открыли за подделку covid-сертификатов.

Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинацияполиция
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