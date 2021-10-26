В "Борисполе" у 8 человек обнаружили covid-сертификаты с признаками подделки – полиция
Вторник, 26 октября 2021, 12:54
В аэропорту "Борисполь" правоохранители у 8 человек обнаружили документы о вакцинации против коронавируса с признаками подделки.
Источник: полиция Киевской области
Дословно: "25 октября на территории аэропорта "Борисполь" у 8 человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки".
Детали: Полиция открыла уголовные производства за подделку документов (ст. 358 УКУ).
Сообщается, что по каждому факту будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что полиция начала уголовное производство из-за поддельных сертификатов о вакцинации .бывшей нардепа Надежды Савченко и ее сестры
- 22 сентября Кабинет министров поддержал проект закона, который предусматривает крупные штрафы и тюрьму за подделку ковидной документации.
- 27 сентября Минздрав призвал местные власти отстранять от работы руководителей медучреждений, где зафиксируют подделку документов о вакцинации против COVID-19 или результатов анализов.
- По состоянию на середину октября правоохранители открыли почти 800 уголовных производств открыли за подделку covid-сертификатов.
Украинская правда