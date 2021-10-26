"Квіти України" просять скасувати заборону на будівельні роботи

ПАТ "Квіти України" просить Окружний адмінсуд Києва визнати протиправним та скасувати припис про припинення проведення будівельних робіт на об’єкті за адресою вул.Січових Стрільців 49.

Джерело: Окружний адміністративний суд міста Києва

Деталі: Позивачем зазначено ПАТ "Квіти України", відповідачем – Міністерство культури та інформаційної політики України, третьою особою – Департамент охорони культурної спадщини Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

"Квіти України", зокрема, просять суд визнати протиправним та скасувати винесений Міністерством культури та інформаційної політики припис, датований липнем 2021 року, про припинення проведення будівельних робіт на об’єкті "Реконструкція цілісного майнового комплексу з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом по вул.Січових Стрільців, буд.49 у Шевченківському районі м.Києва".

Суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Передісторія: