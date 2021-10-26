"Квіти України" просять скасувати заборону на будівельні роботи
ПАТ "Квіти України" просить Окружний адмінсуд Києва визнати протиправним та скасувати припис про припинення проведення будівельних робіт на об’єкті за адресою вул.Січових Стрільців 49.
Джерело: Окружний адміністративний суд міста Києва
Деталі: Позивачем зазначено ПАТ "Квіти України", відповідачем – Міністерство культури та інформаційної політики України, третьою особою – Департамент охорони культурної спадщини Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).
"Квіти України", зокрема, просять суд визнати протиправним та скасувати винесений Міністерством культури та інформаційної політики припис, датований липнем 2021 року, про припинення проведення будівельних робіт на об’єкті "Реконструкція цілісного майнового комплексу з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом по вул.Січових Стрільців, буд.49 у Шевченківському районі м.Києва".
Суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.
Передісторія:
- "Квіти України" – модерністична будівля, розташована в Києві на вулиці Січових Стрільців,
- 12 липня 2021 року власник будівлі розпочав демонтаж головного фасаду павільйону "Квіти України". Це обурило місцевих мешканців, – вони зруйнували паркан навколо будинку і почали блокувати будівельну техніку.
- 13 липня Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на будівлю і виніс рішення про заборону ведення будь-яких будівельних робіт на час досудового розслідування.
- 23 липня Міністерство культури й інформаційної політики підписало з низкою громадських організацій меморандум щодо збереження об'єктів культурної спадщини другої половини XX століття. До цих об'єктів відноситься зокрема будівля "Квітів України".
- 3 серпня Департамент охорони культурної спадщини КМДА вніс будівлю "Квіти України" до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва і направив копію наказу до Міністерства культури та інформаційної політики для внесення до державного реєстру пам’яток.
- 6 серпня Міністерство культури та інформаційної політики внесло будівлю "Квіти України" до реєстру державних пам'яток, що забороняє її руйнування або перебудову.