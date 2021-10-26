"Цветы Украины" просят отменить запрет на строительные работы

ЧАО "Цветы Украины" просит Окружной админсуд Киева признать противоправным и отменить предписание о прекращении проведения строительных работ на объекте по адресу Сечевых Стрельцов 49.

Источник: Окружной административный суд города Киева.

Детали: Истцом указано ПАО "Цветы Украины", ответчиком – Министерство культуры и информационной политики Украины, третьим лицом – Департамент охраны культурного наследия Исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).

"Цветы Украины", в частности, просят суд признать противоправным и отменить вынесенное Министерством культуры и информационной политики предписание, датированное июлем 2021 года, о прекращении проведения строительных работ на объекте "Реконструкция целостного имущественного комплекса с надстройкой для размещения офисного центра с подземным паркингом ул. Сечевых Стрельцов, д.49 в Шевченковском районе г. Киева".

Суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

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