"Цветы Украины" просят отменить запрет на строительные работы
ЧАО "Цветы Украины" просит Окружной админсуд Киева признать противоправным и отменить предписание о прекращении проведения строительных работ на объекте по адресу Сечевых Стрельцов 49.
Источник: Окружной административный суд города Киева.
Детали: Истцом указано ПАО "Цветы Украины", ответчиком – Министерство культуры и информационной политики Украины, третьим лицом – Департамент охраны культурного наследия Исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).
"Цветы Украины", в частности, просят суд признать противоправным и отменить вынесенное Министерством культуры и информационной политики предписание, датированное июлем 2021 года, о прекращении проведения строительных работ на объекте "Реконструкция целостного имущественного комплекса с надстройкой для размещения офисного центра с подземным паркингом ул. Сечевых Стрельцов, д.49 в Шевченковском районе г. Киева".
Суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.
Предыстория:
- "Цветы Украины" ("Квіти України") – модернистическое здание, расположенное в Киеве на улице Сечевых Стрельцов,
- 12 июля 2021 года владелец здания приступил к демонтажу главного фасада павильона "Цветы Украины". Это возмутило местных жителей – они разрушили забор вокруг дома и начали блокировать строительную технику.
- 13 июля Шевченковский райсуд Киева наложил арест на здание и вынес решение о запрещении ведения любых строительных работ на время досудебного расследования.
- 23 июля Министерство культуры и информационной политики подписало с рядом общественных организаций меморандум о сохранении объектов культурного наследия второй половины XX века. К этим объектам относится в частности здание "Цветов Украины".
- 3 августа Департамент охраны культурного наследия КГГА внес здание "Цветы Украины" в Список объектов культурного наследия Киева и направил копию приказа в Министерство культуры и информационной политики для внесения в государственный реестр памятников.
- 6 августа Министерство культуры и информационной политики внесло здание "Цветы Украины" в реестр государственных памятников, запрещающий его разрушение или перестройку.