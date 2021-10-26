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"Цветы Украины" просят отменить запрет на строительные работы

Вторник, 26 октября 2021, 14:47
Цветы Украины просят отменить запрет на строительные работы
Фото с Facebook-страницы Зберегти Квіти України

ЧАО "Цветы Украины" просит Окружной админсуд Киева признать противоправным и отменить предписание о прекращении проведения строительных работ на объекте по адресу Сечевых Стрельцов 49.

Источник: Окружной административный суд города Киева.

Детали: Истцом указано ПАО "Цветы Украины", ответчиком – Министерство культуры и информационной политики Украины, третьим лицом – Департамент охраны культурного наследия Исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).

"Цветы Украины", в частности, просят суд признать противоправным и отменить вынесенное Министерством культуры и информационной политики предписание, датированное июлем 2021 года, о прекращении проведения строительных работ на объекте "Реконструкция целостного имущественного комплекса с надстройкой для размещения офисного центра с подземным паркингом ул. Сечевых Стрельцов, д.49 в Шевченковском районе г. Киева".

Суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Предыстория:

  • "Цветы Украины" ("Квіти України") – модернистическое здание, расположенное в Киеве на улице Сечевых Стрельцов,
  • 12 июля 2021 года владелец здания приступил к демонтажу главного фасада павильона "Цветы Украины". Это возмутило местных жителей – они разрушили забор вокруг дома и начали блокировать строительную технику.
  • 13 июля Шевченковский райсуд Киева наложил арест на здание и вынес решение о запрещении ведения любых строительных работ на время досудебного расследования.
  • 23 июля Министерство культуры и информационной политики подписало с рядом общественных организаций меморандум о сохранении объектов культурного наследия второй половины XX века. К этим объектам относится в частности здание "Цветов Украины".
  • 3 августа Департамент охраны культурного наследия КГГА внес здание "Цветы Украины" в Список объектов культурного наследия Киева и направил копию приказа в Министерство культуры и информационной политики для внесения в государственный реестр памятников.
  • 6 августа Министерство культуры и информационной политики внесло здание "Цветы Украины" в реестр государственных памятников, запрещающий его разрушение или перестройку.

Темы: Киевстроительствокультурасуд
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