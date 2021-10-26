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У Китаї закривають місто-мільйонник через спалах коронавірусу

Вівторок, 26 жовтня 2021, 15:02
У Китаї закривають місто-мільйонник через спалах коронавірусу
Фото Getty Images

У Китаї запроваджують локдаун у 4-мільйонному місті Ланьчжоу через спалах коронавірусної інфекції.

Джерело: AFP, китайська урядова агенція Xinhua

Деталі: Мешканцям міста заборонили залишати домівки без нагальної потреби. Влада також суворо контролюватиме в’їзд та виїзд з міста.

Таксі та громадський транспорт теж не працюють. На залізничному вокзалі призупинили близько 70 рейсів, зокрема до Пекіна та Сіаня.

Представник авіакомпанії China Southern Airlines повідомив журналістам, що всі рейси між Пекіном і Ланьчжоу також скасували, і наразі влада не вказувала можливу дату відновлення авіасполучення.

Фахівці з громадського здоров’я пов’язують цей спалах із групою внутрішніх туристів, які поверталися зі Шанхая додому до різних провінцій.

25 жовтня в усій країні зареєстрували 29 нових випадків захворювання на COVID-19, в Ланьчжоу – 6.

Нинішнє зростання випадків у Китаї пов’язують з поширенням особливо заразного штаму "Дельта". 

Від 17 жовтня в країні зафіксували всього 198 випадків захворювання. 39 з них припадають на місто Ланьчжоу.

Китайського уряд намагається запобігти потраплянню інфекції до країни і прагне швидко ізолювати заражених осіб у разі спалаху. Людей, які не дотримуються урядових інструкцій, зазвичай відстороняють від займаної посади або карають виправними роботами.

Що цьому передувало:

  • Перший офіційно підтверджений випадок Covid-19 зареєстрували у Китаї 2 грудня 2019 року. Пандемія виникла в центральному китайському місті Ухань. Походження вірусу досі залишається предметом суперечок.
  • Експерти вважають, що влада Китаю запізно повідомила світові про загрозу й применшувала масштаби епідемії.

"Українська правда" в Threads

Теми: Китайкоронавіруслокдаун
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