В Китае закрывают город-миллионник из-за вспышки коронавируса
В Китае вводят локдаун в 4-миллионном городе Ланьчжоу из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Источник: AFP, китайское правительственное агентство Xinhua
Детали: Жителям города запретили покидать дома без крайней необходимости. Власти также будут строго контролировать въезд и выезд из города.
Такси и общественный транспорт тоже не работают. На железнодорожном вокзале приостановили около 70 рейсов, в том числе в Пекин и Сиань.
Представитель авиакомпании China Southern Airlines сообщил журналистам, что все авиарейсы между Пекином и Ланьчжоу также отменили, и в настоящее время власти не назівают возможную дату возобновления авиасообщения.
Специалисты в сфере здоровья связывают эту вспышку с группой внутренних туристов, возвращавшихся из Шанхая домой в разные провинции.
25 октября по всей стране зарегистрировали 29 новых случаев заболевания COVID-19, в Ланьчжоу – 6.
Нынешний рост случаев в Китае связывают с распространением особо заразного штамма "Дельта".
С 17 октября в стране зафиксировали всего 198 случаев заболевания. 39 из них приходятся на Ланьчжоу.
Китайское правительство пытается предотвратить попадание инфекции в страну и стремится быстро изолировать зараженных лиц в случае вспышки. Людей, не соблюдающих правительственные инструкции, обычно отстраняют от занимаемой должности или наказывают исправительными работами.
Что этому предшествовало:
- Первый официально подтвержденный случай Covid-19 был зарегистрирован в Китае 2 декабря 2019 года. Пандемия возникла в центральном китайском городе Ухань. Происхождение вируса до сих пор остается предметом споров.
- Эксперты считают, что власти Китая поздно сообщили миру об угрозе и преуменьшали масштабы эпидемии.