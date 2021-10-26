В Китае закрывают город-миллионник из-за вспышки коронавируса

В Китае вводят локдаун в 4-миллионном городе Ланьчжоу из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Источник: AFP, китайское правительственное агентство Xinhua

Детали: Жителям города запретили покидать дома без крайней необходимости. Власти также будут строго контролировать въезд и выезд из города.

Такси и общественный транспорт тоже не работают. На железнодорожном вокзале приостановили около 70 рейсов, в том числе в Пекин и Сиань.

Представитель авиакомпании China Southern Airlines сообщил журналистам, что все авиарейсы между Пекином и Ланьчжоу также отменили, и в настоящее время власти не назівают возможную дату возобновления авиасообщения.

Специалисты в сфере здоровья связывают эту вспышку с группой внутренних туристов, возвращавшихся из Шанхая домой в разные провинции.

25 октября по всей стране зарегистрировали 29 новых случаев заболевания COVID-19, в Ланьчжоу – 6.

Нынешний рост случаев в Китае связывают с распространением особо заразного штамма "Дельта".

С 17 октября в стране зафиксировали всего 198 случаев заболевания. 39 из них приходятся на Ланьчжоу.

Китайское правительство пытается предотвратить попадание инфекции в страну и стремится быстро изолировать зараженных лиц в случае вспышки. Людей, не соблюдающих правительственные инструкции, обычно отстраняют от занимаемой должности или наказывают исправительными работами.

Что этому предшествовало: