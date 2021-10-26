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5 тисяч гривень за липові дані: затримали лікаря, який торгував сovid-сертифікатами

Вівторок, 26 жовтня 2021, 15:31
5 тисяч гривень за липові дані: затримали лікаря, який торгував сovid-сертифікатами
Фото поліції

Лікаря та його спільника викрили на підробці covid-документів у Хмельницькій області – внесення даних про "липову" вакцинацію зловмисники оцінили у 5 тисяч гривень.

Джерело: Нацполіція  

Дослівно: "Лікар-травматолог однієї з лікарень регіону отримав через посередника 5 000 гривень неправомірної вигоди. За цю суму він гарантував громадянинові "липову" вакцинацію від Covid-19, внесення даних до відповідної бази та отримання сертифікату про вакцинацію". 

Деталі: Зловмисників затримали 26 жовтня після передачі коштів медику.

За місцем роботи лікаря, крім суми хабаря, правоохоронці вилучили 12 тисяч доларів, походження яких встановлюється. 

 
Фото поліції 

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання повідомлення лікарю та посереднику про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

У ході слідства поліцейські встановлюватимуть причетність зловмисників до вчинення подібних злочинів, а також осіб, які могли звертатися до них за такою послугою.

Правоохоронці нагадують: за одержання хабаря службовій особі загрожує від 5 до 10 років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Передісторія:

  • Раніше поліція розпочала кримінальне провадження через підроблені сертифікати про вакцинацію колишнього нардепа Надії Савченко та її сестри.
  • 22 вересня Кабінет міністрів підтримав проєкт закону, який передбачає великі штрафи і в'язницю за підроблення ковідної документації.
  • 27 вересня МОЗ закликав місцеву владу відстороняти від роботи керівників медустанов, де зафіксують підробку документів про вакцинацію проти COVID-19 або результатів аналізів.
  • Станом на середину жовтня правоохоронці відкрили майже 800 кримінальних проваджень за підробку covid-сертифікатів.

Українська правда

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Теми: Хмельниччинакоронавірусвакцинаціяполіція
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