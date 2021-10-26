5 тысяч гривен за липовые данные: задержали врача, торговавшего соvid-сертификатами

Врача и его сообщника разоблачили на подделке covid-документов в Хмельницкой области – внесение данных о "липовой" вакцинации злоумышленники оценили в 5 тысяч гривен.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Врач-травматолог одной из больниц региона получил через посредника 5 000 гривен неправомерной выгоды. За эту сумму он гарантировал гражданину "липовую" вакцинацию от Covid-19, внесение данных в соответствующую базу и получение сертификата о вакцинации".

Детали: Злоумышленников задержали 26 октября после передачи средств медику.

По месту работы врача, кроме суммы взятки, правоохранители изъяли 12 тысяч долларов, происхождение которых устанавливается.

Фото полиции

В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении врачу и посреднику о подозрении и избрании им мер пресечения.

В ходе следствия полицейские будут устанавливать причастность злоумышленников к совершению подобных преступлений, а также лица, которые могли обращаться к ним за такой услугой.

Правоохранители напоминают: за получение взятки должностному лицу грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.

Предыстория: