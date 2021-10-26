5 тысяч гривен за липовые данные: задержали врача, торговавшего соvid-сертификатами
Врача и его сообщника разоблачили на подделке covid-документов в Хмельницкой области – внесение данных о "липовой" вакцинации злоумышленники оценили в 5 тысяч гривен.
Источник: Нацполиция
Дословно: "Врач-травматолог одной из больниц региона получил через посредника 5 000 гривен неправомерной выгоды. За эту сумму он гарантировал гражданину "липовую" вакцинацию от Covid-19, внесение данных в соответствующую базу и получение сертификата о вакцинации".
Детали: Злоумышленников задержали 26 октября после передачи средств медику.
По месту работы врача, кроме суммы взятки, правоохранители изъяли 12 тысяч долларов, происхождение которых устанавливается.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении врачу и посреднику о подозрении и избрании им мер пресечения.
В ходе следствия полицейские будут устанавливать причастность злоумышленников к совершению подобных преступлений, а также лица, которые могли обращаться к ним за такой услугой.
Правоохранители напоминают: за получение взятки должностному лицу грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что полиция начала уголовное производство из-за поддельных сертификатов о вакцинации .бывшей нардепа Надежды Савченко и ее сестры.
- 22 сентября Кабинет министров поддержал проект закона, который предусматривает крупные штрафы и тюрьму за подделку ковидной документации.
- 27 сентября Минздрав призвал местные власти отстранять от работы руководителей медучреждений, где зафиксируют подделку документов о вакцинации против COVID-19 или результатов анализов.
- По состоянию на середину октября правоохранители открыли почти 800 уголовных производств открыли за подделку covid-сертификатов.