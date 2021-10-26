Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

5 тысяч гривен за липовые данные: задержали врача, торговавшего соvid-сертификатами

Вторник, 26 октября 2021, 15:31
5 тысяч гривен за липовые данные: задержали врача, торговавшего соvid-сертификатами
Фото полиции

Врача и его сообщника разоблачили на подделке covid-документов в Хмельницкой области – внесение данных о "липовой" вакцинации злоумышленники оценили в 5 тысяч гривен.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Врач-травматолог одной из больниц региона получил через посредника 5 000 гривен неправомерной выгоды. За эту сумму он гарантировал гражданину "липовую" вакцинацию от Covid-19, внесение данных в соответствующую базу и получение сертификата о вакцинации".

Детали: Злоумышленников задержали 26 октября после передачи средств медику.

По месту работы врача, кроме суммы взятки, правоохранители изъяли 12 тысяч долларов, происхождение которых устанавливается. 

 
Фото полиции 

В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении врачу и посреднику о подозрении и избрании им мер пресечения.

В ходе следствия полицейские будут устанавливать причастность злоумышленников к совершению подобных преступлений, а также лица, которые могли обращаться к ним за такой услугой.

Правоохранители напоминают: за получение взятки должностному лицу грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.

Предыстория: 

  • Ранее сообщалось, что полиция начала уголовное производство из-за поддельных сертификатов о вакцинации .бывшей нардепа Надежды Савченко и ее сестры.
  • 22 сентября Кабинет министров поддержал проект закона, который предусматривает крупные штрафы и тюрьму за подделку ковидной документации.
  • 27 сентября Минздрав призвал местные власти отстранять от работы руководителей медучреждений, где зафиксируют подделку документов о вакцинации против COVID-19 или результатов анализов.
  • По состоянию на середину октября правоохранители открыли почти 800 уголовных производств открыли за подделку covid-сертификатов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Хмельнитчинакоронавирусвакцинацияполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Хмельнитчина
В Хмельницкой области прогремели взрывы, работала ПВО
В трех областях объявляли угрозу вражеских БпЛА
На Хмельнитчине сторонники УПЦ не пускают верующих ПЦУ в церковь
Последние новости
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
Все новости...
Реклама: