Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

5 тысяч гривен за липовые данные: задержали врача, торговавшего соvid-сертификатами

Вторник, 26 октября 2021, 15:31
Фото полиции

Врача и его сообщника разоблачили на подделке covid-документов в Хмельницкой области – внесение данных о "липовой" вакцинации злоумышленники оценили в 5 тысяч гривен.

Источник: Нацполиция

Дословно: "Врач-травматолог одной из больниц региона получил через посредника 5 000 гривен неправомерной выгоды. За эту сумму он гарантировал гражданину "липовую" вакцинацию от Covid-19, внесение данных в соответствующую базу и получение сертификата о вакцинации".

Детали: Злоумышленников задержали 26 октября после передачи средств медику.

По месту работы врача, кроме суммы взятки, правоохранители изъяли 12 тысяч долларов, происхождение которых устанавливается. 

 
Фото полиции 

В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщении врачу и посреднику о подозрении и избрании им мер пресечения.

В ходе следствия полицейские будут устанавливать причастность злоумышленников к совершению подобных преступлений, а также лица, которые могли обращаться к ним за такой услугой.

Правоохранители напоминают: за получение взятки должностному лицу грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.

Предыстория: 

  • Ранее сообщалось, что полиция начала уголовное производство из-за поддельных сертификатов о вакцинации .бывшей нардепа Надежды Савченко и ее сестры.
  • 22 сентября Кабинет министров поддержал проект закона, который предусматривает крупные штрафы и тюрьму за подделку ковидной документации.
  • 27 сентября Минздрав призвал местные власти отстранять от работы руководителей медучреждений, где зафиксируют подделку документов о вакцинации против COVID-19 или результатов анализов.
  • По состоянию на середину октября правоохранители открыли почти 800 уголовных производств открыли за подделку covid-сертификатов.

Украинская правда
Темы: Хмельнитчинакоронавирусвакцинацияполиция
powered by lun.ua
Главное сегодня

Имеем право защищаться: посол ответил "обеспокоенному" Берлину по поводу "Байрактаров"

Новости 27 октября: смертельное ДТП в Харькове, новые "красные" зоны

"Скифское золото": Россия угрожает прекратить сотрудничество с музеями Нидерландов

У НАБУ более 10 заявлений о "деньгах в конвертах" в Раде – Сытник

На Донбассе убили украинского военного

Зеленский ответил на петицию Кондратюка о запрете концертов россиян

Все новости...
Хмельнитчина
Хмельницкая область усилила карантин из-за обострения ситуации с ковидом
Жителя Хмельниччины посадили на 10 лет за изнасилование мальчика
Ураган сорвал крышу с Каменец-Подольской крепости и повредил корпус
Последние новости
00:38
фотоОккупанты обстреляли населенные пункты в Луганской области
23:52
фото, видеоВ Сумах застрелили активиста "Правого сектора"
23:14
В Apple Music исправили карту с "российским" Крымом
22:39
В Швеции третьей дозой будут вакцинировать пожилых людей и медперсонал
22:18
Имеем право защищаться: посол ответил "обеспокоенному" Берлину по поводу "Байрактаров"
22:01
Новости экономики: приватизационный "розыгрыш" Большевика, продажа гостиницы "Салют"
21:49
Импорт электроэнергии из РФ: Украина провела аукцион на доступ к пересечению
21:42
Новости 27 октября: смертельное ДТП в Харькове, новые "красные" зоны
21:34
Оператор ГТС из-за долгов Фирташа заработал в четыре раза меньше
21:26
"Шахтер" также будет играть в четвертьфинале Кубка Украины
Все новости...