Денісова відвідає Саакашвілі у в’язниці

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 27 жовтня відвідає експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який голодує у в'язниці.

Джерело: Денісова у Telegram

Пряма мова Денісової: Зустрілася із адвокатами Саакашвілі.

Захисники поінформували мене про стан здоров’я Міхеїла на 26-й день голодування та необхідність надання йому кваліфікованої медичної допомоги у спеціалізованій установі охорони здоров’я.

Обговорили стан розгляду кримінальних справ стосовно Міхеїла та додержання його процесуальних прав.

Завтра (27 жовтня – ред.) матиму можливість особисто відвідати Саакашвілі, дізнатися про стан здоров’я та перевірити умови його утримання".

Що передувало: У Саакашвілі, який голодує у в’язниці, погіршився стан здоров’я – 22 жовтня йому знадобилося провести переливання крові.

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