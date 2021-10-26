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Денісова відвідає Саакашвілі у в’язниці

Вівторок, 26 жовтня 2021, 19:59
Денісова відвідає Саакашвілі у в’язниці
ФОТО з FACEBOOK СААКАШВіЛі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 27 жовтня відвідає експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який голодує у в'язниці.

Джерело: Денісова у Telegram

Пряма мова Денісової: Зустрілася із адвокатами Саакашвілі.

Захисники поінформували мене про стан здоров’я Міхеїла на 26-й день голодування та необхідність надання йому кваліфікованої медичної допомоги у спеціалізованій установі охорони здоров’я.

Обговорили стан розгляду кримінальних справ стосовно Міхеїла та додержання його процесуальних прав.

Завтра (27 жовтня – ред.) матиму можливість особисто відвідати Саакашвілі, дізнатися про стан здоров’я та перевірити умови його утримання".

Що передувало: У Саакашвілі, який голодує у в’язниці, погіршився стан здоров’я – 22 жовтня йому знадобилося провести переливання крові.

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Передісторія:

  • 28 червня 2018 року Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії, його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі в 2005 році. Судили Саакашвілі на тлі його закликів "розвалити" чинний на той момент уряд Бідзіна Іванішвілі.
  • У жовтні того ж року Саакашвілі звинуватили в підготовці замаху на бізнесмена в Грузії. 1 жовтня 2021 року Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії. Його затримали в Тбілісі, Саакашвілі оголосив голодування, але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.
  • Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна на всіх рівнях буде підіймати питання про повернення Саакашвілі.
  • Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Саакашвілі проведе у в'язниці мінімум 6 років і Україні його не збираються передавати.

Українська правда
Теми: СаакашвіліГрузія
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