Денісова відвідає Саакашвілі у в’язниці
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 27 жовтня відвідає експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, який голодує у в'язниці.
Джерело: Денісова у Telegram
Пряма мова Денісової: Зустрілася із адвокатами Саакашвілі.
Захисники поінформували мене про стан здоров’я Міхеїла на 26-й день голодування та необхідність надання йому кваліфікованої медичної допомоги у спеціалізованій установі охорони здоров’я.
Обговорили стан розгляду кримінальних справ стосовно Міхеїла та додержання його процесуальних прав.
Завтра (27 жовтня – ред.) матиму можливість особисто відвідати Саакашвілі, дізнатися про стан здоров’я та перевірити умови його утримання".
Що передувало: У Саакашвілі, який голодує у в’язниці, погіршився стан здоров’я – 22 жовтня йому знадобилося провести переливання крові.
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Передісторія:
- 28 червня 2018 року Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії, його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі в 2005 році. Судили Саакашвілі на тлі його закликів "розвалити" чинний на той момент уряд Бідзіна Іванішвілі.
- У жовтні того ж року Саакашвілі звинуватили в підготовці замаху на бізнесмена в Грузії. 1 жовтня 2021 року Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії. Його затримали в Тбілісі, Саакашвілі оголосив голодування, але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.
- Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна на всіх рівнях буде підіймати питання про повернення Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Саакашвілі проведе у в'язниці мінімум 6 років і Україні його не збираються передавати.