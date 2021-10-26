Денисова посетит Саакашвили в тюрьме

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 27 октября посетит голодающего в тюрьме экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Источник: Денисова в Telegram

Прямая речь Денисовой: Встретилась с адвокатами Саакашвили.

Защитники проинформировали меня о состоянии здоровья Михеила на 26-й день голодовки и необходимости оказания квалифицированной медицинской помощи в специализированном учреждении здравоохранения.

Обсудили состояние рассмотрения уголовных дел в отношении Михеила и соблюдение его процессуальных прав.

Завтра (27 октября – ред.) буду иметь возможность лично посетить Саакашвили, узнать состояние здоровья и проверить условия его содержания".

Что предшествовало: Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме уже 24-й день. Из-за ухудшения состояния 22 октября ему потребовалось провести переливание крови.

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