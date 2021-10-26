Денисова посетит Саакашвили в тюрьме
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 27 октября посетит голодающего в тюрьме экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.
Источник: Денисова в Telegram
Прямая речь Денисовой: Встретилась с адвокатами Саакашвили.
Защитники проинформировали меня о состоянии здоровья Михеила на 26-й день голодовки и необходимости оказания квалифицированной медицинской помощи в специализированном учреждении здравоохранения.
Обсудили состояние рассмотрения уголовных дел в отношении Михеила и соблюдение его процессуальных прав.
Завтра (27 октября – ред.) буду иметь возможность лично посетить Саакашвили, узнать состояние здоровья и проверить условия его содержания".
Что предшествовало: Саакашвили продолжает голодовку в руставской тюрьме уже 24-й день. Из-за ухудшения состояния 22 октября ему потребовалось провести переливание крови.
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Предыстория:
- 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии, его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне его призывов "развалить" действующее на тот момент правительство Бидзина Иванишвили.
- В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии. 1 октября 2021 года Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. Его задержали в Тбилиси, Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили проведет в тюрьме минимум 6 лет и Украине его не собираются передавать.