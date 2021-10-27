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Фейкову "Дію" створив 21-річний: продавав її за 100 гривень

Середа, 27 жовтня 2021, 10:48
Фото Кіберполіції

Кіберполіція викрила розробника фейкового застосунку цифрових послуг: програмне забезпечення, яке повністю копіювало дизайн державного застосунку "Дія", створив  21-річний чоловік.

Джерело: департамент кіберполіції Національної поліції

Деталі: Протиправну діяльність 21-річного чоловіка викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Запорізькій області спільно зі слідчими Запорізького районного управління поліції та у співпраці з представниками Мінцифри.

Зловмисник самотужки розробив застосунок для смартфонів, який за дизайном був ідентичним із державним застосунком "Дія". 

У фейковій програмі користувачам надавалася можливість створити собі будь-який документ із представлених в офіційному програмному забезпеченні. Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити сертифікат про вакцинацію від Covid-19. 

Свою розробку чоловік продавав у месенджері за 100 гривень, а у рекламі вказував, що завдяки застосунку неповнолітні можуть безперешкодно купляти алкоголь і цигарки.

 

Правоохоронці проводять заходи для блокування усіх каналів розповсюдження фейкового додатка. 

Також встановлюються особи, які придбали додаток, для надання правової кваліфікації їхнім діям.

Правоохоронці провели обшуки в оселі фігуранта. 

 

Вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та банківські картки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі. 

Слідчі дії тривають.

Цьому передувало: 25 жовтня міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров повідомив, що шахраї створили фейкову програму "Дія" для Android, де можна було редагувати дані про вакцинацію, вік та іншу інформацію.

Теми: ДіяполіціякриміналIT


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