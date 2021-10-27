Фейковое приложение "Дія" создал 21-летний: продавал его за 100 гривен
Киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения цифровых услуг: программное обеспечение, полностью копировавшее дизайн государственного приложения "Дія", создал 21-летний мужчина.
Источник: департамент киберполиции Национальной полиции
Детали: Противоправную деятельность 21-летнего мужчины разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям в Запорожской области совместно со следователями Запорожского районного управления полиции и в сотрудничестве с представителями Минцифры.
Злоумышленник разработал приложение для смартфонов, которое по дизайну было идентичным с государственным приложением "Дія".
В фейковой программе пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в официальном программном обеспечении. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации Covid-19.
Свою разработку мужчина продавал в мессенджере за 100 гривен, а в рекламе указывал, что благодаря применению несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты.
Правоохранители проводят мероприятия по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения.
Также устанавливаются лица, которые приобрели приложение, для предоставления правовой квалификации их действиям.
Правоохранители провели обыски в доме фигуранта.
Изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и банковские карты.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются.
Этому предшествовало: 25 октября министр цифровых трансформаций Михаил Федоров сообщил, что мошенники создали фейковое приложение "Дія" для Android, где можно было редактировать данные о вакцинации, возраст и другую информацию.