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Фейковое приложение "Дія" создал 21-летний: продавал его за 100 гривен

Среда, 27 октября 2021, 10:48
Фото Киберполиции

Киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения цифровых услуг: программное обеспечение, полностью копировавшее дизайн государственного приложения "Дія", создал 21-летний мужчина.

Источник: департамент киберполиции Национальной полиции

Детали: Противоправную деятельность 21-летнего мужчины разоблачили сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям в Запорожской области совместно со следователями Запорожского районного управления полиции и в сотрудничестве с представителями Минцифры.

Злоумышленник разработал приложение для смартфонов, которое по дизайну было идентичным с государственным приложением "Дія".

В фейковой программе пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в официальном программном обеспечении. В частности, пользователи могли изменить свой возраст, добавить любое фото или подделать сертификат о вакцинации Covid-19.

Свою разработку мужчина продавал в мессенджере за 100 гривен, а в рекламе указывал, что благодаря применению несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты.

 

Правоохранители проводят мероприятия по блокированию всех каналов распространения фейкового приложения.

Также устанавливаются лица, которые приобрели приложение, для предоставления правовой квалификации их действиям.

Правоохранители провели обыски в доме фигуранта.

 

Изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и банковские карты.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

Этому предшествовало: 25 октября министр цифровых трансформаций Михаил Федоров сообщил, что мошенники создали фейковое приложение "Дія" для Android, где можно было редактировать данные о вакцинации, возраст и другую информацию.

Темы: ДияполициякриминалIT
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