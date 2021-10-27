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Смертельна ДТП у Харкові: дочка загиблого звернулася по допомогу

Середа, 27 жовтня 2021, 15:41
Скриншот з відео поліції

Дочка загиблого в аварії в Харкові 58-річного водія Шевроле Анастасія Носова звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти з пошуком гарного адвоката та свідків ДТП.

Джерело: звернення Носової до Instagram, засновник юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм у Facebook

Пряма мова Носової: "Ми у пошуках досвідченого адвоката, який зможе бути з нами у цій ситуації, та людей, які вчора наздоганяли винуватця ДТП та затримували його. Я прошу вас – знайдіться. Не треба боятися. Страшно не це. Страшно жити потім із тим, чого ви не зробите зараз".

Деталі: Вона додала, що 27 жовтня вона з братом перебуває біля моргу, де лежить їхній батько, хоча на цей день у їхній сім'ї планувалася "дуже радісна дата, дуже довгоочікувана для тата, насамперед, як для батька його дітей".

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Допис, поширений Anastasiya🖤 (@anastasiyanosova_8128)

За словами Носової, її батько лежить у морзі, "тільки тому що 16-річний хлопець вирішив покатати своїх друзів, 16-річний хлопець, який відчуває свою безкарність".

Юридична компанія "Міллер" заявила, що готова допомогти родині загиблого.

Пряма мова Найєма: "Ми готові надати правничі послуги донці водія червоного aveo. Він загинув вчора в ДТП в Харкові. Ми допоможемо відновити справедливість".

Що було раніше: Поліція затримала 16-річного водія Інфініті, який на великій швидкості виїхав на червоне світло і спричинив смертельну аварію у Харкові.

Батько юнака заявив, що син не винен та його "хочуть зробити злочинцем".

Передісторія:

  • Аварія сталася близько 20:40 26 жовтня в районі перехрестя вулиць Гагаріна та Одеської у Харкві.
  • 16-річний водій Інфініті намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Шевроле.
  • Внаслідок аварії 58-річний водій Шевроле загинув на місці, троє пасажирів  Інфініті – двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина із важкими травмами доставлені до лікарні.

Ірина Балачук, УП
Теми: ХарківДТП


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