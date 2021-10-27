Смертельна ДТП у Харкові: дочка загиблого звернулася по допомогу

Дочка загиблого в аварії в Харкові 58-річного водія Шевроле Анастасія Носова звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти з пошуком гарного адвоката та свідків ДТП.

Джерело: звернення Носової до Instagram, засновник юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм у Facebook

Пряма мова Носової: "Ми у пошуках досвідченого адвоката, який зможе бути з нами у цій ситуації, та людей, які вчора наздоганяли винуватця ДТП та затримували його. Я прошу вас – знайдіться. Не треба боятися. Страшно не це. Страшно жити потім із тим, чого ви не зробите зараз".

Деталі: Вона додала, що 27 жовтня вона з братом перебуває біля моргу, де лежить їхній батько, хоча на цей день у їхній сім'ї планувалася "дуже радісна дата, дуже довгоочікувана для тата, насамперед, як для батька його дітей".

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За словами Носової, її батько лежить у морзі, "тільки тому що 16-річний хлопець вирішив покатати своїх друзів, 16-річний хлопець, який відчуває свою безкарність".

Юридична компанія "Міллер" заявила, що готова допомогти родині загиблого.

Пряма мова Найєма: "Ми готові надати правничі послуги донці водія червоного aveo. Він загинув вчора в ДТП в Харкові. Ми допоможемо відновити справедливість".

Що було раніше: Поліція затримала 16-річного водія Інфініті, який на великій швидкості виїхав на червоне світло і спричинив смертельну аварію у Харкові.

Батько юнака заявив, що син не винен та його "хочуть зробити злочинцем".

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