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Смертельная ДТП в Харькове: дочь погибшего обратилась за помощью

Среда, 27 октября 2021, 15:41
Скриншот из видео полиции

Дочь погибшего в аварии в Харькове 58-летнего водителя Шевроле Анастасия Носова обратилась к небезразличным людям с просьбой помочь с поиском хорошего адвоката и свидетелей ДТП.

Источник: обращение Носовой в Instagram, основатель юридической компании "Миллер" Маси Найем в Facebook

Прямая речь Носовой: "Мы в поисках опытного адвоката, который сможет быть с нами в этой ситуации, и людей, которые вчера догоняли виновника ДТП и задерживали его. Я прошу вас – объявитесь. Не надо бояться. Страшно не это. Страшно жить потом с тем, чего вы не сделаете сейчас".  

Детали: Она добавила, что 27 октября она с братом находится около морга, где лежит их отец, хотя на этот день в их семье планировалась "очень радостная дата, очень долгожданная для папы, в первую очередь, как для отца его детей".

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Допис, поширений Anastasiya🖤 (@anastasiyanosova_8128)

По словам Носовой, ее отец лежит в морге, "только потому что 16-летний парень решил прокатить своих друзей, 16-летний парень, который чувствует свою безнаказанность".

Юридическая компания "Миллер" заявила, что готова помочь семье погибшего.

Прямая речь Найема: "Мы готовы предоставить юридические услуги дочери водителя красного aveo. Он погиб вчера в ДТП в Харькове. Мы поможем восстановить справедливость".

Что было раньше: Полиция задержала 16-летнего водителя Инфинити, который на большой скорости выехал на красный свет и спровоцировал смертельную аварию в Харькове. 

Отец задержанного подростка заявил, что сын не виноват, и его "хотят сделать преступником".

Предыстория:

  • Авария произошла около 20:40 26 октября в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской в ​​Харькове.
  • 16-летний водитель Инфинити пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet.
  • В результате аварии 58-летний водитель Шевроле погиб на месте, трое пассажиров Инфинити – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка – с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Ирина Балачук, УП
Темы: ХарьковДТП
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