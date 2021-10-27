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Новий глава Херсонщини заявив, що знявся з виборів, але закон це забороняє

Середа, 27 жовтня 2021, 17:41
Новий глава Херсонщини заявив, що знявся з виборів, але закон це забороняє
Геннадій Лагута, фото з його Facebook

Новопризначений глава Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута заявив, що зняв свою кандидатуру на довиборах у Верховну Раду на користь кандидата від "Слуги народу" Сергія Козиря. Але за законом термін для зняття кандидатури уже сплив.

Джерело: сайт партії "Слуга народу"

Пряма мова Лагути: "Щоб зробити більше, треба об’єднати зусилля. Ми підтримуємо політику президента, а з Сергієм Козирем у нас є спільне бачення розвитку Херсонщини. Тому я вирішив зняти свою кандидатуру з виборів та прошу віддати голоси за кандидата від партії "Слуга народу" Сергія Козиря".

Пряма мова Козиря: "Я радий, що Геннадій Лагута вирішив підтримати мене, тому що від нашого об’єднання виграють мешканці Херсонщини. Працюємо далі!"

Деталі: Водночас юристи громадської організації "Опора" запевняють, що зняти кандидатуру на цьому етапі виборів уже неможливо, і ім’я Лагути залишиться у виборчих бюлетенях.

Там пояснили, що заяву про скасування реєстрації до виборчої комісії потрібно було подати до 18 жовтня, відповідно до частини 5 статті 61 закону про вибори народних депутатів. У такому разі зазвичай ставлять штамп "Вибув" навпроти імені кандидата в бюлетенях. 

Представник Центральної виборчої комісії Сергій Постівий підтвердив "Укрінформу", що навряд чи можливо на цьому етапі викреслити дані Лагути з надрукованих бюлетенів.

Що цьому передувало

  • Зеленський призначив Лагуту головою Херсонської ОДА указом від 26 жовтня, звільнивши Козиря. Місцеві ЗМІ повідомляли, що посаду віддали в обмін на обіцянку Лагути зняти свою кандидатуру.
  • У вересні на ці ж довибори у цьому ж окрузі "Слуга народу" висунула кандидатом Козиря.
  • Довибори призначили через те, що Колихаєв обрався мером Херсона та склав повноваження народного депутата.

Українська правда

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Теми: Херсонська областьЗеленськийвибориВерховна Рада
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