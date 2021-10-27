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Новый глава Херсонщины заявил, что снялся с выборов, но закон это запрещает

Среда, 27 октября 2021, 17:41
Геннадий Лагута, фото с его Facebook

Новоназначенный глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута заявил, что снял свою кандидатуру с довыборов в Верховную Раду в пользу кандидата от "Слуги народа" Сергея Козыря. Однако по закону срок для снятия кандидатуры уже прошел.

Источник: сайт партии "Слуга народа"

Прямая речь Лагуты: "Чтобы сделать больше, нужно объединить усилия. Мы поддерживаем политику президента, а с Сергеем Козырем у нас есть общее видение развития Херсонской области. Поэтому я решил снять свою кандидатуру с выборов и прошу отдать голоса за кандидата от партии "Слуга народа" Сергея Козыря".

Прямая речь Козыря: "Я рад, что Геннадий Лагута решил поддержать меня, потому что от нашего объединения выиграют жители Херсонской области. Работаем дальше!"

Детали: В то же время юристы общественной организации "Опора" уверяют, что снять кандидатуру на этом этапе выборов уже невозможно, и имя Лагуты останется в избирательных бюллетенях.

Там объяснили, что заявление об отмене регистрации в избирательную комиссию нужно было подать до 18 октября, согласно части 5 статьи 61 закона о выборах народных депутатов. В таком случае обычно ставят штамп "Выбыл" напротив имени кандидата в бюллетенях.

Представитель Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый подтвердил "Укринформу", что вряд ли возможно на этом этапе вычеркнуть данные Лагуты из напечатанных бюллетеней.

Что этому предшествовало:

  • Зеленский назначил Лагуту главой Херсонской ОГА указом от 26 октября, уволив Козыря. Местные СМИ сообщали, что должность отдали в обмен на обещание Лагуты снять свою кандидатуру.
  • В сентябре на эти же довыборы в этом же округе "Слуга народа" выдвинула кандидатом Козыря.
  • Довыборы назначили из-за того, что Игоря Колыхаева избрали мэром Херсона, и он сложил полномочия народного депутата.

Украинская правда
Темы: Херсонская областьЗеленскийвиборыВерховная Рада
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