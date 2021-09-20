"Слуга народу" визначилась із кандидатом на довибори на 184 окрузі

Партія "Слуга народу" вирішила висунути кандидатом на довибори на 184 окрузі в Херсонській області голову ода Сергія Козиря.

Джерело: речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у Telegram

Пряма мова: "На засіданні Політради партії "Слуга Народу" ухвалено рішення висунути кандидатом у народні депутати на 184 окрузі чинного голову Херсонської ОДА Сергія Козиря".

Деталі: Вибори на окрузі оголосили оскільки раніше обраний нардеп Ігор Колихаєв став міським головою Херсону та склав повноваження депутата.

Що передувало: У грудні 2020 року президент Володимир Зеленський призначив Сергія Козиря тимчасовим виконуючим обов’язки голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Передісторія: