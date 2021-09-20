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"Слуга народу" визначилась із кандидатом на довибори на 184 окрузі

Понеділок, 20 вересня 2021, 19:56
Слуга народу визначилась із кандидатом на довибори на 184 окрузі
FACEBOOK КОЗИРЯ

Партія "Слуга народу" вирішила висунути кандидатом на довибори на 184 окрузі в Херсонській області голову ода Сергія Козиря. 

Джерело: речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у Telegram 

Пряма мова: "На засіданні Політради партії "Слуга Народу" ухвалено рішення висунути кандидатом у народні депутати на 184 окрузі чинного голову Херсонської ОДА Сергія Козиря".

Деталі: Вибори на окрузі оголосили оскільки раніше обраний нардеп Ігор Колихаєв став міським головою Херсону та склав повноваження депутата. 

Що передувало: У грудні 2020 року президент Володимир Зеленський призначив Сергія Козиря тимчасовим виконуючим обов’язки голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Передісторія:

  • 9 квітня ЦВК призначила проміжні вибори народних депутатів на 184 та 197 округах на 31 жовтня.  
  • 2 вересня Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати на виборчому окрузі № 197 у Черкаській області "свободівця" Андрія Іллєнка.
  • Президентська партія "Слуга народу" вирішила, що кандидатом на довиборах у народні депутати на 197 окрузі у Черкаській області буде чинний міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський. 

Українська правда

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Теми: вибориХерсонська область
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