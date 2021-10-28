Росія вимагає замінити Третьякову Медведчуком у ТКГ

Представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш повідомив, що російська сторона хоче замінити у делегації нардепку від "Слуги народу" Галину Третьякову на нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Джерело: Гармаш у facebook

Пряма мова: "Тепер вони (російська сторона – ред.) вже диктують нам, кого включити в нашу делегацію.

Точніше вимагають зняти офіційного представника України Галину Третьякову і замінити Медведчуком. Вони тільки хочуть мати справу з кумом Путіна".

"Насправді вони просто не можуть придумати розумні причини, які пояснюють невиконання рішень нормандського квартету про обмін полоненими та відкриття КПВВ у Щасті та Золотому.

Тому абсолютно абсурдні, спочатку висуваються неможливі вимоги для блокування роботи підгрупи".

Нагадаємо: Представник Донецька в ТКГ від України Сергій Гармаш повідомляв, що окупанти вимагають з незаконно утримуваних в місцях позбавлення волі українців гроші "за проживання".