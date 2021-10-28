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Россия требует заменить Третьякову Медведчуком в ТКГ

Четверг, 28 октября 2021, 02:52
Медведчук и Путин фото: getty images

Представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш сообщил, что российская сторона хочет заменить в делегации нардепку от "Слуги народа" Галину Третьякову нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Источник: Гармаш в facebook

Прямая речь: "Теперь они (российская сторона – ред.) уже диктуют нам, кого включить в нашу делегацию.

Точнее, требуют снять официального представителя Украины Галину Третьякову и заменить Медведчуком. Они только хотят иметь дело с кумом Путина.

"На самом деле они просто не могут придумать разумных причин, объясняющих невыполнение решений нормандского квартета об обмене пленными и открытие КПВВ в Счастье и Золотом.

Поэтому абсолютно абсурдны, изначально предъявляются невозможные требования для блокировки работы подгруппы".

Напомним: Представитель Донецка в ТКГ от Украины Сергей Гармаш сообщал, что оккупанты требуют с незаконно удерживаемых в местах заключения украинцев деньги "за проживание".

Украинская правда
Темы: ТКГРосcия
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