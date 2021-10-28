Россия требует заменить Третьякову Медведчуком в ТКГ

Представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш сообщил, что российская сторона хочет заменить в делегации нардепку от "Слуги народа" Галину Третьякову нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Источник: Гармаш в facebook

Прямая речь: "Теперь они (российская сторона – ред.) уже диктуют нам, кого включить в нашу делегацию.

Точнее, требуют снять официального представителя Украины Галину Третьякову и заменить Медведчуком. Они только хотят иметь дело с кумом Путина.

"На самом деле они просто не могут придумать разумных причин, объясняющих невыполнение решений нормандского квартета об обмене пленными и открытие КПВВ в Счастье и Золотом.

Поэтому абсолютно абсурдны, изначально предъявляются невозможные требования для блокировки работы подгруппы".

Напомним: Представитель Донецка в ТКГ от Украины Сергей Гармаш сообщал, что оккупанты требуют с незаконно удерживаемых в местах заключения украинцев деньги "за проживание".