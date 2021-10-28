Доба на Донбасі: окупанти 15 разів порушували "тишу" і запускали безпілотники

Упродовж доби 27 жовтня російсько-окупаційні війська 15 разів порушували режим припинення вогню і запускали безпілотники.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, окупанти здійснили обстріли з артилерії, мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Обстріли велися:

поблизу Гранітного;

у напрямку Луганського;

біля Новотошківського;

в бік Новолуганського та Водяного;

у районі Лебединського та Зайцевого;

неподалік Широкиного;

поблизу Кряківки.

Також біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотника скидали вибухові пристрої.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Станом на 7 годину ранку 28 жовтня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо: Російські окупанти обстріляли населений пункт Трьохізбенка та околиці села Кряківка Луганської області.