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Доба на Донбасі: окупанти 15 разів порушували "тишу" і запускали безпілотники

Четвер, 28 жовтня 2021, 07:23
фото: штаб ООС

Упродовж доби 27 жовтня російсько-окупаційні війська 15 разів порушували режим припинення вогню і запускали безпілотники.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, окупанти здійснили обстріли з артилерії, мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Обстріли велися:

  • поблизу Гранітного;
  • у напрямку Луганського;
  • біля Новотошківського;
  • в бік Новолуганського та Водяного;
  • у районі Лебединського та Зайцевого;
  • неподалік Широкиного;
  • поблизу Кряківки.

Також біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотника скидали вибухові пристрої.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Станом на 7 годину ранку 28 жовтня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо: Російські окупанти обстріляли населений пункт Трьохізбенка та околиці села Кряківка Луганської області.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас


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