Доба на Донбасі: окупанти 15 разів порушували "тишу" і запускали безпілотники
Упродовж доби 27 жовтня російсько-окупаційні війська 15 разів порушували режим припинення вогню і запускали безпілотники.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, окупанти здійснили обстріли з артилерії, мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
Обстріли велися:
- поблизу Гранітного;
- у напрямку Луганського;
- біля Новотошківського;
- в бік Новолуганського та Водяного;
- у районі Лебединського та Зайцевого;
- неподалік Широкиного;
- поблизу Кряківки.
Також біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотника скидали вибухові пристрої.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.
Станом на 7 годину ранку 28 жовтня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Нагадаємо: Російські окупанти обстріляли населений пункт Трьохізбенка та околиці села Кряківка Луганської області.