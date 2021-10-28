Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба на Донбасі: окупанти 15 разів порушували "тишу" і запускали безпілотники

Четвер, 28 жовтня 2021, 07:23
Доба на Донбасі: окупанти 15 разів порушували тишу і запускали безпілотники
фото: штаб ООС

Упродовж доби 27 жовтня російсько-окупаційні війська 15 разів порушували режим припинення вогню і запускали безпілотники.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, окупанти здійснили обстріли з артилерії, мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Обстріли велися:

  • поблизу Гранітного;
  • у напрямку Луганського;
  • біля Новотошківського;
  • в бік Новолуганського та Водяного;
  • у районі Лебединського та Зайцевого;
  • неподалік Широкиного;
  • поблизу Кряківки.

Також біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотника скидали вибухові пристрої.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Станом на 7 годину ранку 28 жовтня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо: Російські окупанти обстріляли населений пункт Трьохізбенка та околиці села Кряківка Луганської області.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
Усі новини...
Реклама: